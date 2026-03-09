Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

Олексій Тесля
9 березня 2026, 16:30
Для досягнення результату необхідні скоординовані дії всіх зацікавлених сторін, переконаний Михайло Гончар.
Путін, нафта
Розкрито спосіб посилення енергетичного тиску на РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Важливе із заяв Гончара:

  • Для РФ потрібно підвищити накладні витрати
  • Західні санкції проти Росії дають не повний ефект

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував питання про те, чи реально досягти того, що ціна на нафту не матиме значення для Росії, тому що вона просто не зможе її продавати і переробляти.

"Це фундаментально правильна ідея: зробити російський нафтовий експорт неприбутковим. Коли експорт буде, грошовий потік буде циркулювати, але особливого прибутку не буде. Для цього потрібно підвищити саме ці накладні витрати", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

При цьому експерт зазначив, що західні санкції проти Росії в цілому є, але вони дають не повний ефект.

"Необхідна синергія зусиль. Зокрема, Європа повинна не пускати танкери "тіньового флоту", завантажені нафтою, перш за все в Балтійське море, тому що вони апріорі знаходяться в "чорних списках". Плюс потрібні систематичні дії наших Сил оборони, спрямовані на ураження російських танкерів. Тоді ставки і страхування, і фрахт будуть високими. Виходить, з одного боку, клієнти вимагатимуть від Росії великих знижок, з іншого – все більше будуть зростати накладні витрати, а в підсумку прибутковість буде скорочуватися", - вважає він.

Гончар також додав, що для досягнення результату необхідні скоординовані дії всіх зацікавлених сторін.

"Обнулити експорт російської нафти, напевно, неможливо, але зробити його неприбутковим для Росії – цілком реально. Щоб обнулити, потрібно, щоб НАТО і Євросоюз діяли, а не сиділи в кущах", – резюмував він.

'Обнулити експорт нафти РФ': розкрито кошмарний для Кремля сценарій
/ Главред

Як вартість нафти може відбитися на економіці Росії

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" і фахівець з міжнародної енергетики Михайло Гончар вважає, що якщо в другому кварталі ціна на нафту утримається на рівні 80-85 доларів за барель, це може на деякий час підтримати російську економіку.

При цьому, за його словами, така ситуація не усуне її глибинні проблеми. Експерт зазначив, що якщо після нинішньої кризи ціни на нафту знову повернуться до більш низьких значень, нинішнє зростання стане лише тимчасовим перепочинком для економіки РФ. У такому випадку серйозні економічні складнощі можуть лише зміститися в часі — приблизно на кінець року або трохи пізніше.

Операція США та Ізраїлю в Ірані — новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

Трамп також дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера".

Раніше експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато - це залежить від того, скільки це триватиме.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на нафту Михайло Гончар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:31Війна
Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:26Економіка
Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

16:13Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Останні новини

16:57

Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом

16:41

"Укрзалізниця" не проводила розслідування щодо ексдетективів НАБУ, яких пов’язують зі збитками на 78 млн грн, – експерт

16:39

Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

16:35

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

16:31

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
16:30

"Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

16:26

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:20

Як сказати українською "дурной тон" і "дурной вкус": більшість помиляється

16:15

Як носити брошку і не виглядати "як бабуся": 5 стильних прийомівВідео

Реклама
16:13

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

16:04

Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

16:01

Якими словами збагатив українську мову Тарас Шевченко: унікальні неологізми

15:44

Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

15:24

11 країн: Зеленський розкрив деталі допомоги України у збитті іранських Шахедів

14:57

Секрет функції старт-стоп в авто: скільки пального вона може зекономитиВідео

14:56

ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

14:53

Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

14:48

Український виробник чаю "Трипільське Сонце" вперше з початку повномасштабної війни отримав понад 33 млн грн прибутку новини компанії

14:17

"На антидепресантах": MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз

14:12

Миші більше не повернуться: запахи, які вони не витримують

Реклама
13:58

Краще зачекати: що категорично не роблять у саду на початку весни

13:52

Як американці борються з колорадським жуком: без отрут і хіміїВідео

13:46

"Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

13:26

Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

13:13

Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

13:05

"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

12:57

Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

12:45

Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

12:41

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:32

Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

12:28

У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

12:16

Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

11:55

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55

Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

11:51

Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

11:46

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Реклама
10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

10:49

Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

10:41

Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

10:27

"Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

10:01

Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

10:00

Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

09:58

Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти