Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

Юрій Берендій
9 березня 2026, 21:37оновлено 9 березня, 22:20
Трамп провів розмову з Путіним, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, війну Росії проти України та питання нафтового ринку.
Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо
Трамп провів переговори з Путіним - що відомо / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп поговорив телефоном з Путіним
  • Сторони погодились спілкуватись регулярно
  • Путін повідомив про нібито просування військ РФ на фронті в контексті тиску на Україну

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. В ході розмови говорили, зокрема, про агресію РФ проти України. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За словами помічника російського лідера Юрія Ушакова, президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити розвиток поточної міжнародної ситуації.

Ушаков повідомив, що під час розмови Путін виклав свої міркування щодо врегулювання конфлікту навколо Ірану, зокрема з урахуванням підсумків його переговорів із лідерами країн Перської затоки.

Він також зазначив, що значна частина бесіди була присвячена темі Ірану та обговоренню переговорів щодо війни РФ проти України.

"Путін у розмові з Трампом відзначив успішне просування військ РФ у (зоні так званої, - ред.) "СВО", що має спонукати Київ піти на врегулювання", - цитує слова Путіна Ушаков.

Юрій Ушаков повідомив, що телефонна розмова між російським воєнним злочинцем Путіним і президентом США мала діловий, відвертий та конструктивний характер, як це зазвичай відбувається у їхньому діалозі.

За його словами, це була перша телефонна бесіда після тривалої перерви — востаннє вони спілкувалися наприкінці грудня 2025 року. Цього разу розмова тривала приблизно годину.

"Президент США зазначив, що, як домовлялися раніше, таке спілкування має, звичайно, здійснюватися на регулярній основі. І обидва лідери сказали, що до цього готові", - зазначив Ушаков.

Під час розмови президент США також висловив свою оцінку ситуації у зв’язку з американсько-ізраїльською операцією. Ушаков зазначив, що обговорення цієї теми було доволі предметним.

Крім того, Дональд Трамп знову заявив про зацікавленість у якнайшвидшому завершенні війни в Україні шляхом припинення вогню та досягнення довгострокового врегулювання.

Окремо під час розмови порушували питання Венесуели, зокрема в контексті ситуації на світовому нафтовому ринку. За словами Ушакова, загалом бесіда була змістовною і може мати практичне значення для подальшої взаємодії двох країн у різних напрямах міжнародної політики.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Який дедлайн поставив Трампа для завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив, що тема можливого завершення війни в Україні може використовуватися як один із аргументів у внутрішньополітичній боротьбі в США.

Він також нагадав, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про відсутність конкретних дедлайнів щодо завершення війни, хоча раніше у публічному просторі з’являлися різні символічні дати, коли це могло б статися, зокрема й Різдво минулого року.

"Ймовірно, поточні розмови варто розглядати як побажання з боку США, щоб ключові домовленості між Україною і Росією – за посередництва Вашингтона – могли бути досягнуті в кінці весни або на початку літа. У такому випадку Республіканська партія і команда Трампа змогли б влітку будувати свою передвиборчу кампанію, спираючись на цей результат як на зовнішньополітичний успіх", – зазначає він.

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо
Політична система США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, український президент Володимир Зеленський не прагне завершення війни. За словами американського лідера, глава України нібито є перешкодою для досягнення мирної угоди.

Водночас приблизно місяць тому Трамп говорив, що наразі не задоволений діями російського диктатора Володимира Путіна, який продовжує війну проти України та, за його словами, спричиняє надто великі людські втрати.

Як пише старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Томас Райт у статті для The Atlantic, Трамп розчарований тим, що йому не вдалося швидко зупинити війну Росії проти України. За його оцінкою, американський президент недооцінив, наскільки Путін відданий ідеї знищення незалежної української держави і як складно буде переконати його погодитися на компроміс.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

війна в Україні Іран Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання новини України Трамп новини Путін новини мирні переговори
РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

РФ атакувала житловий квартал Харкова: що відомо про наслідки та постраждалих

22:38Війна
"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

"Ворог затягує масу піхоти": важливе місто під загрозою повної окупації

21:56Фронт
Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

Говорили про Україну - Трамп провів переговори з Путіним, що відомо

21:37Світ
Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

