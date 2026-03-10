Відключення світла у Дніпрі та області 10 березня – оновлені графіки та черги

Коли та у яких районах Дніпра 10 березня планують погодинні відключення електроенергії.

Відключення можуть змінюватися протягом доби / Колаж: Главред, фото:pexels

Коротко:

Погодинні відключення електроенергії у Дніпрі та області 10 березня

Торкнуться окремих черг споживачів з 8:00 до кінця доби

Деякі черги матимуть два періоди вимкнення, інші — світло весь день

У вівторок, 10 березня, у деяких регіонах України, зокрема у Дніпрі та Дніпропетровській області, заплановані погодинні відключення електроенергії. Обмеження введені відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго".

За даними ДТЕК, відключення торкнуться окремих підчерг споживачів і триватимуть із 8:00 до кінця доби. Згідно з оприлюдненими графіками, електропостачання може обмежуватися один або два рази на добу, залежно від визначеної черги.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 черга: з 15:00 до 18:30;

1.2 черга: з 15:00 до 18:30;

2.1 черга: з 15:00 до 18:30;

2.2 черга: світло буде весь день;

3.1 черга: з 8:00 до 11:30, з 18:30 до 22:00;

3.2 черга: з 8:00 до 11:30;

4.1 черга: з 18:30 до 22:00;

4.2 черга: з 18:30 до 22:00;

5.1 черга: з 11:30 до 15:00;

5.2 черга: з 11:30 до 15:00;

6.1 черга: з 22:00 до 24:00;

6.2 черга: світло буде весь день.

Точний час відключення для конкретної адреси можна перевірити через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

У НЕК "Укренерго" нагадали, що для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть з 08:00 до 24:00 за визначеними чергами, а протягом доби вони можуть змінюватися за розпорядженням компанії.

1.1 черга: 18:30 - 22:00;

1.2 черга: 8:00 - 11:30, 18:30 - 22:00;

2.1 черга: світло не вимикатимуть;

2.2 черга: 8:00 - 11:30, 18:30 - 22:00;

3.1 черга: 22:00 - 24:00;

3.2 черга: світло не вимикатимуть;

4.1 черга: 11:30 - 15:00;

4.2 черга: 11:30 - 15:00;

5.1 черга: світло не вимикатимуть;

5.2 черга: 15:00 - 18:30;

6.1 черга: 15:00 - 18:30;

6.2 черга: 15:00 - 18:30.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії мешканці Дніпропетровщини можуть відвідати "Пункти незламності", що працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочі години.

У таких пунктах можна зігрітися, скористатися електрикою та водою, підзарядити гаджети, випити гарячого чаю та відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи доступні на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

