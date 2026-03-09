Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом

Синоптики додають, що на окремих ділянках доріг все ще буде ожеледиця.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Якою буде погода в Тернопільській області

Чи очікуються опади у найближчі дні

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде ясною, без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 10 березня

У вівторок на Тернопільщині прогнозується ясна погода. Вітер завтра буде південного напрямку, 2 – 7 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, вдень очікується +11…+16 градусів. У місті вночі 0…-2 градуси, вдень +13…+15 градусів.

Погода в Тернополі 11 березня

У середу погода буде малохмарною. Вітер південно-східний, 2 – 7 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах від -2 до +3 градусів, а вдень підніметься до +11…+16 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що найближчими днями в Україні буде тепло та сонячно у всіх областях.

За його словами, вже можна говорити про настання справжньої сонячної весни.

Він також додав, що до кінця тижня опадів не буде. Вночі очікується слабкий туман та короткочасні приморозки.

Як повідомляв Главред, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що погода в Україні після прохолодного початку весни поступово змінюється на більш теплу та сонячну.

Відомо, що у вівторок, 10 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та теплим.

У Житомирській області тиждень обіцяє пройти під знаком справжньої весняної відлиги. З 10 по 13 березня температура повітря впевнено триматиметься на теплих позначках, подекуди піднімаючись до +17 градусів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

