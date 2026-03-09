Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом

Марія Николишин
9 березня 2026, 16:57
Синоптики додають, що на окремих ділянках доріг все ще буде ожеледиця.
Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернопільській області
  • Чи очікуються опади у найближчі дні

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде ясною, без опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 10 березня

У вівторок на Тернопільщині прогнозується ясна погода. Вітер завтра буде південного напрямку, 2 – 7 м/с.

відео дня

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, вдень очікується +11…+16 градусів. У місті вночі 0…-2 градуси, вдень +13…+15 градусів.

Погода в Тернополі 11 березня

У середу погода буде малохмарною. Вітер південно-східний, 2 – 7 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах від -2 до +3 градусів, а вдень підніметься до +11…+16 градусів.

Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні впродовж тижня

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що найближчими днями в Україні буде тепло та сонячно у всіх областях.

За його словами, вже можна говорити про настання справжньої сонячної весни.

Він також додав, що до кінця тижня опадів не буде. Вночі очікується слабкий туман та короткочасні приморозки.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань говорив, що погода в Україні після прохолодного початку весни поступово змінюється на більш теплу та сонячну.

Відомо, що у вівторок, 10 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. День обіцяє бути сонячним та теплим.

У Житомирській області тиждень обіцяє пройти під знаком справжньої весняної відлиги. З 10 по 13 березня температура повітря впевнено триматиметься на теплих позначках, подекуди піднімаючись до +17 градусів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

18:12Світ
Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

17:56Фронт
Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Останні новини

18:33

Зберете всі компліменти: рецепт "золотої" паски, від якого не відірватися

18:21

Загроза ядерного удару РФ по країнах НАТО: розкрито сценарій відповіді США

18:12

Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

17:58

Як повернути блиск раковинам і кранам: неочікуваний засіб, що працює безвідмовно

17:56

Ворог прорвав кордон на новій ділянці фронту: кількість окупованих сіл збільшується

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
17:44

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

17:30

Бур'яни зникнуть назавжди: один простий спосіб діє буквально на очахВідео

17:10

"Не має стопів, коли вживає": екс-дружина Остапчука повідомила про насильство

17:02

Буде великий урожай смачних ягід: чим слід підживити кущі смородини навесні

Реклама
16:57

Сонце пригріє до +16 градусів: погода ось-ось потішить тернополян теплом

16:41

"Укрзалізниця" не проводила розслідування щодо ексдетективів НАБУ, яких пов’язують зі збитками на 78 млн грн, – експерт

16:39

Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

16:35

Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

16:31

"Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

16:30

"Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

16:26

Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

16:20

Як сказати українською "дурной тон" і "дурной вкус": більшість помиляється

16:15

Як носити брошку і не виглядати "як бабуся": 5 стильних прийомівВідео

16:13

Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

16:04

Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

Реклама
16:01

Якими словами збагатив українську мову Тарас Шевченко: унікальні неологізми

15:44

Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

15:24

11 країн: Зеленський розкрив деталі допомоги України у збитті іранських Шахедів

14:57

Секрет функції старт-стоп в авто: скільки пального вона може зекономитиВідео

14:56

ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

14:53

Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

14:48

Український виробник чаю "Трипільське Сонце" вперше з початку повномасштабної війни отримав понад 33 млн грн прибутку новини компанії

14:17

"На антидепресантах": MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз

14:12

Миші більше не повернуться: запахи, які вони не витримують

13:58

Краще зачекати: що категорично не роблять у саду на початку весни

13:52

Як американці борються з колорадським жуком: без отрут і хіміїВідео

13:46

"Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

13:26

Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

13:13

Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

13:05

"Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

12:57

Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

12:45

Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

12:41

"Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

12:32

Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

12:28

У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

Реклама
12:16

Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

11:55

Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

11:55

Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

11:51

Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

11:46

Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

11:44

Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

11:22

Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

11:21

Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

11:13

Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

10:54

Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти