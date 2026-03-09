Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

Жителям столиці радять заздалегідь уточнювати періоди відключень за своєю адресою.

Киянам попередили про відключення світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Киянам варто бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням

Жителям столиці радять заздалегідь уточнювати періоди відключень

У вівторок, 10 березня, киянам варто бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

У компанії ДТЕК пояснили, що це пов'язано з пошкодженнями енергетичної інфраструктури після недавніх масових ударів з боку Росії.

Цього разу звична система відключень за групами не діятиме: для кожного будинку складено окремий розклад, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.

Жителям столиці радять заздалегідь уточнювати періоди відключень за своєю адресою на офіційному сайті ДТЕК, а також у Telegram і Viber, щоб планувати день.

Для населених пунктів Київської області схема відключень залишається колишньою, при цьому мешканців просять економити електроенергію і не перевантажувати мережу.

Прогноз щодо відключень електроенергії: чого чекати в майбутньому

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що з плином часу графіки відключень можуть стати рідшими і менш суворими.

Він пов'язує це із зростанням сонячної енергетики в Україні — мова йде не тільки про великі електростанції, але й про невеликі панелі, які все частіше встановлюються на дахах приватних будинків.

Політик зазначає, що процес активно розвивається: майже щомісяця в різних регіонах з'являються нові малі сонячні установки в будинках, що поступово зміцнює національну енергосистему.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде - для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

