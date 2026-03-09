Рус
Відключення електроенергії в Києві та області: що відомо про графіки на 10 березня

Олексій Тесля
9 березня 2026, 23:25
Жителям столиці радять заздалегідь уточнювати періоди відключень за своєю адресою.
Киянам попередили про відключення світла / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Киянам варто бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням
  • Жителям столиці радять заздалегідь уточнювати періоди відключень

У вівторок, 10 березня, киянам варто бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

У компанії ДТЕК пояснили, що це пов'язано з пошкодженнями енергетичної інфраструктури після недавніх масових ударів з боку Росії.

Цього разу звична система відключень за групами не діятиме: для кожного будинку складено окремий розклад, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.

Жителям столиці радять заздалегідь уточнювати періоди відключень за своєю адресою на офіційному сайті ДТЕК, а також у Telegram і Viber, щоб планувати день.

Для населених пунктів Київської області схема відключень залишається колишньою, при цьому мешканців просять економити електроенергію і не перевантажувати мережу.

Прогноз щодо відключень електроенергії: чого чекати в майбутньому

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що з плином часу графіки відключень можуть стати рідшими і менш суворими.

Він пов'язує це із зростанням сонячної енергетики в Україні — мова йде не тільки про великі електростанції, але й про невеликі панелі, які все частіше встановлюються на дахах приватних будинків.

Політик зазначає, що процес активно розвивається: майже щомісяця в різних регіонах з'являються нові малі сонячні установки в будинках, що поступово зміцнює національну енергосистему.

Відключення в Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде - для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

новини Києва відключення світла
