Новий раунд переговорів: де і коли можуть зустрітися Україна, РФ та США

Перенос зустрічі з ОАЕ зумовлений масованими іранськими обстрілами та ударами по території Еміратів.

Україна, США та Росія узгоджують новий раунд переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem

Коротко:

Тристоронні переговори Україна–США–РФ заплановано на 11 березня

Місце зустрічі змінено з Абу-Дабі на Стамбул

Перенос пов’язаний із загостренням конфлікту на Близькому Сході

Делегації України, США та Російської Федерації попередньо узгодили проведення наступного раунду тристоронніх мирних перемовин у середу, 11 березня, повідомляє видання NV з посиланням на поінформоване джерело.

Новим місцем зустрічі обрано турецький Стамбул, який, на думку учасників переговорів, є безпечнішим майданчиком на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході.

Перенос зустрічі з Абу-Дабі

Спочатку зустріч планували провести в столиці ОАЕ — Абу-Дабі, 5 березня, проте через масовані іранські обстріли та удари по території Еміратів її перенесли з міркувань безпеки.

Зустріч у Стамбулі стане черговим кроком у спробах трьох сторін узгодити мирні ініціативи та знизити напруженість у регіоні. Офіційні подробиці щодо порядку денного та складу делегацій наразі не оприлюднені.

Інформацію спростували

Втім, у пресслужбі Офісу Президента спростували цю інформацію. Радник президента Дмитро Литвин наголосив, що дані про тристоронню зустріч у Стамбулі 11 березня не відповідають дійсності.

Офіційні подробиці щодо майбутніх переговорів наразі не оприлюднені.

Який прогрес досягнуто у військовій підгрупі переговорів

Глава Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про хід переговорів щодо припинення вогню, зазначивши, що Росія погодилася прийняти гарантії безпеки для України від США.

Мирний план СЩА / Інфографіка: Главред

За його словами, найбільший прогрес досягнуто у військовій підгрупі, де вирішили питання контролю над демілітаризованою зоною.

Водночас він наголосив, що ситуація щодо майбутнього українських територій залишається складною.

Як повідомляв раніше Главред, 4 березня Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, щойно дозволить безпекова ситуація.

Крім того, новий раунд переговорів може відбутися наступного тижня. Переговори повинні відбуватися за участі США. Про це президент України розповів в інтерв'’ю The New York Times.

Нагадаємо, що звіті Інститут вивчення війни зауважили, що у Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційне підґрунтя для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України. Аналітики звернули увагу на заяви глави МЗС Росії Сергій Лавров, який розкритикував риторику Дональд Трамп та глави Пентагону Піт Гегсет щодо дій США та Ізраїлю проти Ірану.

