Росія хоче використати війну на Близькому Сході проти України: що задумали

Юрій Берендій
9 березня 2026, 19:22
Зустріч між Україною, РФ та США відклали, однак Київ залишається готовим до переговорів для завершення війни, зазначив Зеленський.
РФ хоче використати війну на Близькому Сході проти України, - Зеленський

Про що йдеться у матеріалі:

  • Тристоронні переговори перенесли через війну в Ірані
  • Україна готова до зустрічей для завершення війни
  • Росія намагається маніпулювати ситуацією на Близькому Сході на свою користь

Тристоронні переговори щодо завершення війни за участі делегацій України, США та країни-агресорки Росії було перенесено через події, які відбуваються навколо Ірану. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з українською делегацією.

"Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни", - вказав він

Зеленський повідомив, що українська делегація доповіла про наявну інформацію щодо планів російської сторони, отриману передусім завдяки роботі українських розвідок.

Він доручив команді ще раз провести комунікацію з американськими переговорниками, щоб підтвердити готовність України до стратегічної співпраці у сфері безпеки, зокрема в питаннях захисту від ударних дронів, а також наголосити на готовності змістовно працювати над завершенням війни, розв’язаної Росією проти України.

"Ми бачимо, що росіяни зараз намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході та в регіоні Затоки на користь своєї агресії", - додав він.

За його словами, Москва прагне перетворити удари іранського режиму по сусідніх країнах і американських базах фактично на ще один фронт своєї війни проти України та ширше — проти Заходу.

"Цього точно не можна допускати. Злу не можна давати можливостей для координації, але захист життя повинен бути чітко скоординованим. Саме заради цього працюємо. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує він.

Проєкт мирного плану США з 2-ти пунктів

Як ситуація в Ірані вплине на Росію - думка експерта

Як писав Главред, військова операція США проти Ірану та можливе підвищення світових цін на нафту не здатні вирішити економічні проблеми Росії. Навіть якщо вартість енергоресурсів тимчасово зросте, Москва навряд чи зможе отримати значні додаткові прибутки. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Він пояснив, що вплив таких подій слід оцінювати не за короткочасними піками цін на нафту, а за їхнім середнім рівнем. Експерт нагадав, що вже у січні 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув приблизно 1,7 трильйона рублів, що становить майже половину від запланованого річного показника.

Крім того, за словами Гончара, Росія не зможе швидко наростити продажі нафти, оскільки на світовому ринку наразі немає дефіциту цієї сировини.

"Таким ціновим сплеском Росія своїх проблем не розв‘яже", — підкреслив експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські ЗМІ з посиланням на джерела вказували на те, що делегації України, США та Росії попередньо домовилися провести наступний раунд тристоронніх мирних переговорів у середу, 11 березня. Втім пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували.

За словами президента України, новий етап переговорів може відбутися вже наступного тижня, і в них обов’язково мають брати участь Сполучені Штати. Про це він розповів в інтерв’ю The New York Times.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія вже не раз наближалися до укладення мирної угоди, однак щоразу одна зі сторін відступала від домовленостей.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

