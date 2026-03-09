Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

Володимир Дантес вчора сяяв на концерті, що не залишилося без уваги Даші.

Володимир Дантес зараз - Даша Кацуріна звернулася до музиканта після концерту / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

У Мережі ходять чутки про розставання Володимира Дантеса і Даші Кацуріної

Бізнесвумен вперше за довгий час звернулася до музиканта

У 2022 році Володимир Дантес після розлучення зі співачкою Надею Дорофеєвою почав зустрічатися з українською бізнесвумен Дашею Кацуріною. Пара стримано коментувала свої стосунки, проте вже більше півроку з соціальних мереж обох партнерів зовсім зникли будь-які згадки один про одного. Це спровокувало чутки про розставання Дантеса і Кацуріної.

8 березня у музиканта відбувся великий сольний концерт. На наступний день після виступу він зробив фотозвіт у своєму блозі в Instagram.

У коментарях до знімків, на яких Дантес охоплений атмосферою виступу, вперше за довгий час засвітилася Даша. Вона зробила Володимиру комплімент: "Гарні фотографії, Вов". Співак залишив цей коментар без уваги.

Володимир Дантес зараз - Даша Кацуріна звернулася до музиканта після концерту / фото: instagram.com/volodymyrdantes

Про персону: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я - Володимир Гудков) - український співак, теле- і радіоведучий. Ексучасник гурту ДіО.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015-2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу - "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я Люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

