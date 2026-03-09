Рус
Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на рік - Зеленський підписав закон

Юрій Берендій
9 березня 2026, 17:44
Президент підписав закон, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для молодих військових після завершення служби за "Контрактом 18–24".
Зеленський підписав закон про відстрочки для українців / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський підписав закон щодо соціального захисту військовослужбовців
  • Тепер українці, які відслужили 12 місяців по "Контракту "18-24" матимуть право на рік відстрочки

Українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації на один рік по завершенню дії "Контракту 18-24". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, про це повідомляє Верховна Рада України.

Річну відстрочку від мобілізації можуть отримати громадяни, які підписали "Контракт 18–24" і відслужили 12 місяців.

"4782-IX встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби по його закінченню", - йдеться у повідомленні.

Після звільнення військовослужбовці віком від 18 до 25 років зараховуються до резерву Збройних сил України. У цей період вони можуть бути призвані на військову службу лише за власною згодою.

Загалом чоловіки в Україні підлягають військовому обліку з 18 років, тоді як мобілізаційний вік встановлений у межах від 25 до 60 років.

Які нові контракти готують для військових - Паліса

Як писав Главред, в Україні планують провести масштабну реформу системи проходження військової служби. Передбачається, що мобілізовані громадяни зможуть укладати контракти, які визначатимуть чіткі строки служби. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії" повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Він зазначив, що основою для таких змін стало успішне тестування програми "Контракт 18–24", розрахованої на молодь. За словами Паліси, головна ідея реформи полягає в тому, щоб дати можливість усім військовослужбовцям, зокрема тим, хто вже був мобілізований, перейти на контрактну форму служби.

"Програма "Контракт 18-24" не є альтернативою мобілізації. Це інструмент, який дає можливість молодим людям, які підлягають мобілізації, долучитися до Сил оборони та отримати за це певний мотиваційний пакет. Загалом технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, який зможуть підписувати, в тому числі і мобілізовані громадяни України, з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей і планового переходу з мобілізованої армії до контрактної", - пояснив Паліса.

Умови "Контракту 18-24" / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міноборони готує пакет змін до процесу мобілізації, який планують передати на розгляд Верховної Ради. За словами народних депутатів, у ньому йдеться як про зміни у внутрішніх процедурах призову, так і про можливість залучення іноземців до оборони України.

Також Міністерство оборони запровадило відстрочку від мобілізації для батьків, які мають трьох і більше дітей, незалежно від їхнього сімейного статусу. Оформити таку відстрочку можна через застосунок "Резерв+".

Водночас у Верховній Раді обговорюють запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від військового обліку або мобілізації. Зокрема, розглядається можливість блокування банківських рахунків і обмеження права керування транспортними засобами. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

