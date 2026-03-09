Гучний скандал в УПЛ: Полісся вимагає перевірки арбітрів, що сталося на полі

Президент житомирського клубу оголосив про необхідність поліграфа для суддів і публічної оцінки роботи Монзуль.

Полісся вимагає перевірки арбітрів після суперечливих рішень / Колаж: Главред, фото: .instagram.com/fcpolissya, скріншот

Коротко:

Полісся програло Динамо 1:2 у 19-му турі УПЛ

Суперечки виникли через незарахований гол Емерллаху

VAR не показав червону картку гравцю Динамо Біловару

Центральний матч 19-го туру УПЛ між Поліссям та Динамо завершився перемогою киян з рахунком 2:1, але на поле виникли суперечки через рішення суддів, пише офіційний сайт клубу.

Керівництво житомирського клубу вимагає перевірки арбітрів на поліграфі через помилки, що, на їхню думку, вплинули на результат зустрічі.

Суперечливі моменти матчу

У першому таймі головний арбітр матчу Микола Балакін скасував гол Емерллаху, зафіксувавши фол у атаці. Пізніше гравець Динамо Крістіан Біловар грубо зіграв проти того ж Емерллаху, але судді не показали пряму червону картку. У Поліссі переконані, що саме ці епізоди вплинули на підсумковий результат.

Президент клубу Геннадій Буткевич оприлюднив заяву, у якій вимагає перевірки головного рефері та арбітра VAR Дениса Шурмана на поліграфі. Він також просить оприлюднити переговори арбітрів та публічну оцінку роботи офіційних осіб від голови суддівського комітету УАФ Катерини Монзуль, зазначаючи при цьому, що не вважає Динамо причетним до низької якості суддівства.

Коментар Олександра Хацкевича

Коментар на ютуб-каналі Полісся дав і віцепрезидент клубу, колишній гравець і тренер Динамо Олександр Хацкевич:

"Два ключові моменти були в цій грі: це незарахований гол та червона картка на Емерллаху. Про інші речі немає сенсу взагалі розмовляти. Не головний арбітр матчу зафіксував фол, а арбітр VAR, тому більше до нього є запитань. І цей момент із порушенням проти Емерллаху — це теж VAR."

ФК Полісся / Інфографіка: Главред

Позиція Олександра Денисова

Свою позицію висловив і комерційний директор Полісся, відомий футбольний журналіст Олександр Денисов:

"Дуже важко вигравати матчі, коли з першого тайму, з перших хвилин команда грає в меншості, грає проти арбітра. Перша домашня гра, свято весни... Велика кількість вболівальників, і одна людина своїми рішеннями опускає всі ці зусилля. Думаю, у всіх великий розпач і біль."

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця. Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24. Досягнення Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

