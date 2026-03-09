Рус
Путін може поставити Трампу жорстку умову щодо України: в США попередили про ризик

Юрій Берендій
9 березня 2026, 21:32
Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон припустив, що Володимир Путін може запропонувати Дональд Трамп обмін в контексті війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп може звернутись до російського диктатора та воєнного злочинця Путіна з проханням припинити передавати Ірану розвідувальні дані. У відповідь глава Кремля може вимагати аналогічного рішення США для України. Про це в коментарі CNN повідомив ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон

На його думку, Путін теоретично може погодитися зупинити передачу розвідданих Тегерану, однак у відповідь спробує домогтися припинення американської розвідувальної підтримки України. Болтон не виключає, що президент США може розглядати такий варіант.

Він також зазначив, що подібна ситуація могла б виникнути, якщо Трамп звернеться до Путіна з претензіями щодо передачі Росією розвідувальної інформації Ірану.

"Путін каже: "Давай укладемо угоду, ми припинимо всі поставки розвідувальної інформації Ірану, якщо ти припиниш всі поставки розвідувальної інформації Україні", - сказав Болтон.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за інформацією The Washington Post, Росія передає Ірану розвідувальні дані про потенційні цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить жодних доказів того, що Росія допомагає Ірану під час американсько-ізраїльської операції. Під час спілкування з журналістами на борту президентського літака він сказав, що не має підстав вважати, що Москва підтримує Тегеран.

Крім того, під час круглого столу в Білому домі Трамп різко відреагував на запитання журналіста. Кореспондент Fox News Пітер Дусі поцікавився можливою передачею Росією розвідувальних даних Ірану для атак на американські позиції на Близькому Сході. Президент не дав журналісту завершити запитання, перебив його і заявив, що ситуація з Іраном є "легкою проблемою", після чого розкритикував саме формулювання питання.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

"Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

