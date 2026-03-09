РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

Росія стягує бомбардувальники ближче до України. Монітори попереджають про можливу атаку.

Росія готує новий ракетний удар: перекинуто шість Ту-22М3 / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, УНІАН

Росія готує новий ракетний удар по Україні найближчими днями

Вночі було зафіксовано передислокацію шести бомбардувальників Ту-22М3

Літаки перекинули з аеродрому Оленя на аеродром Дягілево

Російська армія, ймовірно, готує новий ракетний удар по Україні найближчими днями.

Як повідомляє 9 березня моніторинговий канал Єрадар, упродовж ночі було здійснено передислокацію шести літаків-бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому "Оленя" на аеродром "Дягілево".

"Існує загроза застосування цих бортів найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 березня Росія завдала масованого удару по Україні. Під час обстрілу були влучання в різні об'єкти, але незмінними цілями для окупантів залишаються промислові об'єкти та портова інфраструктура.

Повітряні Сили повідомили, що протиповітряна оборона України збила або придушила 19 ракет і 453 безпілотника. Серед знищених цілей - вісім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 і 11 крилатих ракет "Калібр".

Російські окупанти атакували поїзд Київ - Суми безпілотником. Це сталося вранці 8 березня. На момент удару в поїзді було 200 пасажирів. У пресслужбі Укрзалізниці уточнили, що серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.

У Нафтогазі повідомили, що РФ кілька днів поспіль масовано атакувала дронами об'єкти газовидобутку на Полтавщині. Через обстріли РФ робота низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинена.

Росіяни змінили тактику застосування "Шахедів"

Радник міністра оборони України, експерт з систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестов заявляв, що російські окупаційні війська змінили тактику застосування ударних БПЛА типу "Шахед" для ударів по Україні.

За його словами, ворог зосередив їхнє використання вздовж лінії фронту.

Він також додав, що російські війська спостерігають, як українська сторона результативно знищує "Шахеди" різними засобами, і намагаються знайти спосіб протидіяти цьому.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

