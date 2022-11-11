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"Вони можуть завести нас у пастку": Ільницький про складність контрнаступу на Херсонщині

11 листопада 2022, 14:54

Російські окупанти замінували величезну територію в Херсонській області, це значно ускладнює просування ЗСУ.

ЗСУ, війна в Україні, Сергій Ільницький
Російські окупанти можуть спробувати загнати в пастку бійця ЗСУ / Колаж фото 10-та гірничо-штурмова бригада, УНІАН

Українські військові вже зайшли в Херсон, але розслаблятися рано, адже російські окупанти підготували багато пасток. Про це в інтерв'ю Главреду розповів начальник штабу Української добровольчої армії, керівник Руху Опору Південь УДА і полковник у відставці Сергій Ільницький ("Сокіл").

"Ворог підготував дуже багато пасток, тому не треба вестися на те, що говорять ЗМІ або росіяни", - сказав Ільницький.

Він також додав, поки не можна сказати, що окупанти повністю покинули правий берег Дніпра в Херсонській області. Точно сказати можна про те, що помітно рух українських сил.

"Сокіл" акцентував увагу на тому, що російські військові замінували величезну територію. Саме це робить Херсонську область нелегкою для проходження.

"Там надзвичайно багато різних водних артерій, каналів, які не дозволяють вільно просуватися нашим військам, та й техніці там пройти дуже складно. А решта території, де можна пройти, замінована. Росіяни добре підготували там позиції, бо мали можливість це робити протягом останніх восьми місяців. І вони можуть завести нас у пастку", - сказав Ільницький.

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

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