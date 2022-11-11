"Допомога дається дозовано": експерт пояснив, чому Захід зволікає зі зброєю для України

Експерт пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогою Україні / Reuters, Олексій Резніков

Розмови про те, що Захід вже давно міг закінчити війну в Україні – це міф. Таке ж сприйняття було у жителів Близького Сходу щодо американської.

Під час чату на Главреді експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса пояснив, що вважати Америку всесильною – це помилкове сприйняття.

"Насправді все не зовсім так. По-перше, у ресурсних можливостей США є межа. По-друге, для Штатів ключове питання – навіщо їм втручатися. І тут справа не в конспірології. У США є свої інтереси, які необов'язково повинні означати окупацію Росії і її розгром – все те, що ми маємо на увазі, коли говоримо про сценарій тотальної перемоги України", - пояснив експерт.

Куса пояснив, що допомога Україні дається "дозовано" тому, що на Заході не вистачає потужностей для виробництва потрібної кількості зброї. До того ж деякі види озброєнь не передаються, оскільки це чутливі західні технології, c якими не вміє поводитися українська армія.

"Та й Штати бояться передавати ці технології, щоб вони не потрапили до рук ворога. Крім того, Сполученим Штатам самим потрібна зброя, особливо це стосується Європи. Тому що в останнє десятиліття витрати європейських країн на оборону і армію урізалися", - зазначив експерт

За його словами, на Заході не хочуть і бояться ядерної війни. А пряма участь заходу у війні, як там вважають, означатиме ядерний удар з боку Росії.

"Крім того, в США не знають, що далі робити з Росією. На це питання у них поки що немає відповіді. Для них неочевидно, чи потрібно завдавати локальної поразки Росії або потрібно довести ситуацію до повалення Путіна. Ще ж питання - хто прийде до влади після повалення Путіна, на кого можна спиратися потім в Росії. Дуже багато питань, на які на Заході немає відповіді, і з цієї причини вони дуже обережні в окремих питаннях", - підсумував експерт.

Військова допомога Україні від західних країн

Сполучені Штати Америки збираються поставити Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS. Перші дві системи будуть передані вже найближчим часом. Крім того, Вашингтон повинен надати засоби протидії БПЛА, серед яких система VAMPIRE. Про це заявили в американському Міноборони.

Уряд Німеччини повідомив про передачу нової партії військової допомоги Україні. Серед відправленої техніки – бронемашини Dingo і ракети для системи ППО Iris-T.

Тим часом уряд Італії готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони SAMP / t І Aspide.

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