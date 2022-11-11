Російські війська могли підготувати пастки для ЗСУ в Херсоні - ВВС

Російські війська могли підготували пастки для ЗСУ в Херсоні - ВВС / Колаж фото УНІАН та 10-та окрема гірничо-штурмова бригада

Бійці ЗСУ в принципі не сумніваються в тому, що російські окупанти мають намір влаштувати їм у Херсоні провокації. Про це український командир з позивним "Курт" розповів у коментарі "Російській службі BBC".

Український офіцер каже-окупанти точно хочуть заманити ЗСУ в капкан і здійснити оточення.

"Але росіянам це не вдасться. Наша розвідка працює краще, ніж їх. Ми знаємо про їхні плани, і про те, які війська знаходяться перед нами. Крок за кроком ‒ ми прийдемо до перемоги", ‒ сказав позивним "Курт".

Проте, пишуть журналісти ВВС, повністю не можна виключати організації пастки окупантами.

"Російські війська могли закласти вибухівку під будівлі, залишити міни і придорожні фугаси. Як тільки українці рушать вперед, вони стануть ціллю для російської артилерії на лівому (східному) березі річки", ‒ кажуть вони.

Відступ РФ з Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоб повністю звільнити Херсон.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати фіксують перші ознаки відступ російських військ з Херсона. Однак, за його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні або навіть тижні.

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