Путін хоче завдати масованого ракетного удару по Україні: ЗМІ з'ясували цілі й дати

Кілька людей з наближених президента Росії Володимира Путіна нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.
Російський диктатор Володимир Путін планує завдати масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Він нібито був запланований на найближчі дні - до 14 листопада включно. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.
За даними каналу, кілька людей з наближених президента Росії нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.
"Причина умовлянь - "мирна пропозиція", що надійшла Путіну. В оточенні президента вважають, що ракетний удар по Україні в найближчі дні або обнулить отриману пропозицію, або зробить умови жорсткішими", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними каналу, Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, щоб спробувати вийти на домовленості про замороження бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди з урахуванням інтересів російського керівництва.
Повідомлялося, що російський диктатор нібито отримав "пропозицію миру" з Україною. Вона виходить від країни-посередника. При цьому президенту РФ "були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції".
Зазначимо, в ніч на п'ятницю, 11 листопада, у Миколаєві прогриміли вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога. Окупанти вдарили по житлових будинках, є загиблі та постраждалі.
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