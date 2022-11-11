Путін хоче завдати масованого ракетного удару по Україні: ЗМІ з'ясували цілі й дати

Путін планує завдати масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України / Фото УНІАН, pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін планує завдати масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Він нібито був запланований на найближчі дні - до 14 листопада включно. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, кілька людей з наближених президента Росії нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.

"Причина умовлянь - "мирна пропозиція", що надійшла Путіну. В оточенні президента вважають, що ракетний удар по Україні в найближчі дні або обнулить отриману пропозицію, або зробить умови жорсткішими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними каналу, Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, щоб спробувати вийти на домовленості про замороження бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди з урахуванням інтересів російського керівництва.

Повідомлялося, що російський диктатор нібито отримав "пропозицію миру" з Україною. Вона виходить від країни-посередника. При цьому президенту РФ "були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції".

Зазначимо, в ніч на п'ятницю, 11 листопада, у Миколаєві прогриміли вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога. Окупанти вдарили по житлових будинках, є загиблі та постраждалі.

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