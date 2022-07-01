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Вони були працівниками ТЦ: у Кременчуці ідентифікували більшість жертв ракетного удару

1 липня 2022, 15:33

Фахівці ідентифікували тіла 17-ти загиблих. За 4 ДНК не вдалося встановити збігів.

тц в Кременчуці
Більшість тіл загиблих у Кременчуці ідентифікували, серед них багато працівників ДСНС України

У Кременчуці більшість загиблих внаслідок ракетного удару були працівниками ТЦ "Амстор". Фахівці вже ідентифікували 17 загиблих. Про це заявив прокурор Полтавської області Антон Столітній, повідомляє ТСН.

Пошуки тіл загиблих тривають. Загалом правоохоронцям надійшло 44 звернення про громадян, які безвісти зникли. Місцезнаходження 23 осіб встановили. Тривали пошуки 21 людини, 17 з яких виявилися загиблими.

"Зараз 17 загиблих ідентифіковані. З них працівників ТЦ "Амстор" — одна людина, вісім чоловік — працівники "Сільпо", відвідувачів — сім і один працівник магазину "EVA" — 1. Збігів профілів ДНК, за якими ми не змогли встановити роль — 4", - сказав Антон столітній.

Після ракетного удару за допомогою до медиків звернулася 101 людина, з яких госпіталізували 54 людини. Зараз у важкому стані перебуває 31 потерпілий. Одного госпіталізованого врятувати не вдалося, він помер у лікарні. У реанімації поки залишаються два пацієнти.

Варто зазначити, що двох пацієнтів довелося перевести до інших лікарень: жінку - до Києва, чоловіка - до Полтави.

читайте також"Було завдання вижити": очевидець розповів деталі ракетного удару по ТЦ у Кременчуці

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами про місті Кременчук на Полтавщині. Одна з ракет несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТЦ не зачинявся під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстору" з 23 червня дозволила торговельному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.

  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України
  • На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці
    На 5-ий день від трагедії продовжується розбір завалів у зруйнованому ракетою ТЦ "Амстор" в Кременчуці ДСНС України

Загалом у Кременчук влучило дві ракети. Друга влучила у місцеве підприємство і вибила вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу. Внаслідок цього постраждали дві людини.

При цьому глава Міноборони РФ заявив, що в Кременчуці військові РФ розбомбили нібито не торговельний центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів". А сам Путін заявив, що "немає ніякого теракту", і що росіяни нібито намагалися знищити західну зброю.

Інші новини:

війна в Україні Кременчук Полтавська область російське вторгнення ракетний удар
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