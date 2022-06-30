Трагедія у Кременчуці: під завалами ТРЦ знайшли 22 фрагменти тіл

Всього з початку робіт рятувальники виявили 22 фрагменти тіл.
У Кременчуці продовжують розбирати завали зруйнованого внаслідок російських ракетних обстрілів ТЦ "Амстор".
Як йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України, станом на ранок 30 червня було виявлено 8 фрагментів тіл.
Станом на 15:20 знайдено ще 14.
Всього з початку робіт рятувальники виявили 22 фрагменти тіл. Залишаються безвісти зниклими 36 осіб.
За останніми даними, після ракетного удару РФ за медичною допомогою звернулося 65 осіб, з них 26 були госпіталізовані в лікарню інтенсивного лікування м. Кременчук.
Наразі рятувальники обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ "Амстор".
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Ракетний удар по Кременчуку
Нагадаємо, в 27 червня, Росія вдарила ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла в собі 900 кілограмів вибухівки і потрапила в місцевий торговий центр, коли там знаходилося багато людей.
Вже відомо про 20 загиблих, ще 59 постраждали, з них 25 осіб госпіталізували. Ще 36 осіб вважаються безвісти зниклими.
Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.
Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТРЦ не закривався під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстора" з 23 червня дозволила торгово-розважальному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.
Всього в Кременчук потрапило дві ракети. Друга потрапила в місцеве підприємство і вибила вікна в приміщенні Молодіжного футбольного клубу. В результаті постраждали дві людини.
При цьому глава Міноборони РФ заявив, що в Кременчуці військові РФ нібито розбомбили не торговий центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із Західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів".
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