"Це злочин": мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТРЦ не зачинявся під час повітряних тривог

Адміністрація "Амстору" з 23 червня дозволила торговельно-розважальному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.
Торгівельний центр "Амстор" у Кременчуці, де внаслідок ракетного удару РФ загинули десятки людей, не зачинявся під час повітряних тривог.
Як виявилося, таке рішення прийняла адміністрація ТРЦ, і з 23 червня дозволила магазинам працювати, не дивлячись на небезпеку. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Facebook.
"Як вже стало відомо слідству, адміністрація "Амстору" повідомила у чаті ТРЦ, що з 23 червня ТРЦ не буде зачинятися під час повітряної тривоги. Жах…", – зазначив Малецький.
Він наголосив, що таке рішення – злочин, і що зараз в Україні не можна нехтувати повітряними тривогами.
"Тому звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів. У разі порушення цієї вимоги будемо вживати заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів", – наголосив мер міста.
Також він розповів, що місце трагедії у Кременчуці уже відвідала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
"Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць масового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітряної тривоги", – зазначив Малецький.
Рятувальники зараз продовжують розбирати завали знищеного ракетою ТРЦ. Вони працювали всю ніч, але вдалося розібрати лише 50% завалів.
Тим часом в інтернеті публікують фото того, що залишилося від ТРЦ внаслідок безжального удару російською ракетою.
Місцеві жителі організували у сквері навпроти готелю "Дніпровські зорі" місце вшанування пам’яті загиблих у ТРЦ. До цього місця люди вже зносять квіти та дитячі іграшки.
Тим часом також почали з'являтися фото уламків російської ракети, яка потрапила у ТРЦ і вбила десятки людей.
Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці
Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами про місті Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.
Внаслідок цього загинули 18 людей, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще 36 людей вважаються безвісти зниклими. На території ТЦ продовжують працювати рятувальники, вони розбирають завали і шукають тіла загиблих.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру у Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.
Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.
Загалом у Кременчук влучило дві ракети. Друга влучила у місцеве підприємство і вибила вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу. Внаслідок цього постраждали дві людини.
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