"Вони ховають зброю в ангарах": Путін вибухнув цинічною заявою про ракетний удар по ТЦ в Кременчуці

Путін вибухнув цинічною заявою про ракетний удар по ТЦ в Кременчуці/ ДСНС України, УНІАН

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін прокоментував ракетний удар з боку окупантів по багатолюдному ТЦ у Кременчуці. Він цинічно заявив, що там "немає ніякого теракту", і почав переводити стрілки на те, що армія РФ нібито намагалася знищити зброю і техніку українських сил.

Російський диктатор ні словом не обмовився про велику кількість жертв серед мирного населення внаслідок ракетного удару по Кременчуці. Та при цьому він почав розповідати, що Україна нібито ховає свою техніку "в ангарах і на ринках". Про це Путін сказав в ефірі пропагандистського російського телеканалу.

"Та немає там ніякого теракту, ні вибухів. Я ж тут був, я не знаю. Але я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це – з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, техніку в житлових кварталах, ще десь", – цинічно заявив Путін.

При цьому він каже, що російські війська "просто так по полях не стріляють і не б’ють", а здійснюють удари за результатами даних від їхньої розвідки.

"Ховають же ж техніку – особливо західну, яку доставляють – у всякі ангари, на ринках, на заводах, у цехах, де техніку ремонтують чи приводять в порядок після тривалого періоду перегонки з того ж закордону. Ні по яких цивільних об’єктах російська армія ударів не наносить. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, що де розташоване, і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності ми досягаємо цих цілей", – сказав Путін, продовжуючи свою пропагандистську кремлівську риторику.

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами про місті Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.

Уже відомо про 20 загиблих, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще 36 людей вважаються безвісти зниклими.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТРЦ не зачинявся під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстору" з 23 червня дозволила торговельно-розважальному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.

Загалом у Кременчук влучило дві ракети. Друга влучила у місцеве підприємство і вибила вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу. Внаслідок цього постраждали дві людини.

При цьому глава Міноборони РФ заявив, що в Кременчуці військові РФ розбомбили нібито не торговельний центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів".

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