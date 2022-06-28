У Росії брешуть, що вдарили в Кременчуці по "складу боєприпасів", а не по ТЦ з мирними українцями

Ігор Конашенков заявив, що в Кременчуці вдарили по "складу боєприпасів" / Фото ДСНС України, mil.ru

Міноборони Росії відзначилося черговою неадекватною заявою - там стверджують, що в Кременчуці військові РФ розбомбили не торговельний центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів".

Заяву Міністерства оборони РФ 28 червня поширили російські пропагандистські ресурси.

Окупанти заявляють, що торговельний центр, в якому щодня перебували в цей час від 200 до 1000 відвідувачів, "не функціонував".

"27 червня в місті Кременчук Полтавської області ВКС Росії завдано удару високоточною зброєю повітряного базування по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин", - заявив офіційний представник міністерства Ігор Конашенков на брифінгу у вівторок.

За його словами, боєприпаси були призначені для постачання українських військових на Донбасі.

"Детонація боєприпасів до Західної зброї, що зберігалися, викликала пожежу в розташованому поруч з територією заводу торговельному центрі, що не функціонував", - додав Конашенков.

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Зазначимо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що біля ТЦ Амстор в Кременчуці немає жодних військових об'єктів і складів.

"Військових об'єктів навколо ТРЦ в Кременчуці в радіусі 5 км не було", - сказав він.

Крім того, глава МВС заявив, що президент Росії Володимир Путін віддав наказ наносити удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому окупанти вибирають час, коли удар призведе до максимальних жертв серед мирного населення. Саме за такою схемою вдарили і по ТЦ Амстор.

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ Амстор двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару у Кременчуці зросла до 18.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко уточнив, що внаслідок ракетного удару окупантів по ТЦ вже понад 20 загиблих і 59 поранених.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що армія РФ скинула на будівлю ТЦ Амстор 900 кілограмів вибухівки. ТЦ згорів вщент.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні, зокрема, за ракетний удар по Кременчуку 27 червня.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що ракетна атака по Кременчуку - це варварство з боку президента РФ Володимира Путіна.

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