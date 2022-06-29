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"У ГРУ беруть розумово відсталих": окупанти зганьбилися фейком про ракетний удар по Кременчуку

29 червня 2022, 12:30

Російські пропагандисти, поширюючи черговий фейк про Україну, навіть не потрудилися зробити це якісно.

У мережі поширюють фейковий документ Міноборони України про ракетний удар по ТЦ Амстор
У Мережі поширюють фейковий документ Міноборони України про ракетний удар по ТЦ Амстор / Фото ДСНС України, dv.ee

У Мережі поширюють сфальсифікований документ, згідно з яким Міністерство оборони України нібито поставило завдання "розкрутити" інформаційну кампанію щодо ракетного удару окупантів по Кременчуку. Мета акції - "дискредитація Росії напередодні саміту НАТО".

На фейковий документ звернули увагу 28 червня в Центрі стратегічних комунікацій (стратком) ЗСУ.

Цікаво, що російські пропагандисти, поширюючи черговий фейк про Україну, навіть не потрудилися зробити це якісно - "документ" написаний українською мовою, але автор допустив величезну кількість помилок.

"Чесно, важко навіть уявити рівень IQ того, хто ліпив це фуфло і намагається видати за реальний документ, але змушені зазначити, що досі не покидає відчуття, що в пту (гру рф) набирають зі шкіл для розумово відсталих", - зазначили в страткомі ЗСУ.

Фейковий документ від імені Міноборони РФ / Фото - Telegram

Як повідомляв Главред, раніше пропагандисти РФ заявляли, що ударна група Збройних сил України "планувала наступ" на тимчасово окупований Крим. За версією роспропаганди, в Україні вже навіть підготували медалі "За взяття Криму".

Цікаво, що "документи" до медалей надруковані на звичайному принтері. Ймовірно, пропагандисти надрукували їх самі. І хоча текст написаний українською мовою, пропагандисти все одно примудрилися зганьбитися: замість українських ініціалів Зеленського "В.О." (Володимир Олександрович) вони залишили російські і вийшло "В. А. Зеленський".

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. У цей момент в будівлі знаходилися до 1000 мирних жителів.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару у Кременчуці зросла до 18.

У Росії стверджують, що в Кременчуці військові РФ розбомбили не торговельний центр, а "ангари із західною зброєю", які були розташовані на території машинобудівного заводу Кредмаш.

Російські ракети нібито вдучили у машинобудівний завод і залізничну станцію Кременчук, а на ТЦ Амстор просто перекинулася пожежа з Кредмашу. Більш того, окупанти заявляють, що торговий центр "не функціонував".

Журналісти-розслідувачі Bellingcat опублікували супутникові знімки Кременчука до і після ракетного удару російських окупантів 27 червня. Фото повністю спростовують твердження кремлівської пропаганди.

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