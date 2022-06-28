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Удар по Кременчуку: окупанти скинули на ТЦ 900 кілограмів вибухівки - Монастирський

28 червня 2022, 09:37

Окупанти випустили ракети з Курської області з бомбардувальника ТУ-22.

РФ скинула на ТЦ в Кременчуку 900кг вибухівки / скриншот

Російські окупанти учора, 27 червня, вдарили по торговому центрі у Кременчуці, де перебувало близько тисячі мирних жителів. Як виявилось, армія РФ скинула на будівлю 900 кілограмів вибухівки. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Суспільне.

Після влучання ракет одноповерхова будівля одразу загорілась. Чорний дим було видно за 40 кілометрів від міста.

За даними міністра, окупанти атакувати Кременчук з Курської області РФ. Вони випустили ракету Х-22 з бомбардувальника ТУ-22.

"Біля (центру – ред.), як ви бачите, немає ні військових об’єктів, ні інфраструктурних об’єктів. Очевидно, що це влучення – це й акт воєнного злочину. В торгівельному центрі перебуває в цей час від 200 до 1000 осіб. Під час повітряної тривоги частина людей змогли вийти. Атака була здійснена з бомбардувальника ТУ-22 ракетою Х-22. Постріл був здійснений з території Російської Федерації, з Курської області", - сказав Денис Монастирський.

У місті розгорнули мобільний пункт, який працює з рідними та знайомими загиблих людей, а також тими, хто досі не може дізнатися живі вони чи ні. З людьми працюють психологи.

"Всі працюють полтавські, і правоохоронці, медики, крім цього територіальна оборона, військові та люди. Там є тіла. Ми будемо розбирати дуже обережно ці завали, для того, щоб знайти кожне тіло, бо це для нас вкрай важливо. Я впевнений, що до двох днів ця робота буде тривати", — сказав начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Внаслідок ракетного удару по ТЦ в Кременчуці загинуло 18 людей, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Однак слід зазначити, що ці дані не є остаточним, на території ТЦ продовжують працювати рятувальники та розбирати завали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар РФ по торговому центру у Кременчуці і заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні.

Інші новини:

війна в Україні Кременчук російське вторгнення ракетний удар
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