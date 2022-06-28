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По Кременчуку вдарили дві ракети РФ: друга влучила у підприємство, є постраждалі

28 червня 2022, 11:26

Друга російська ракета вдарила по місцевому підприємству.

кременчуг ракетный удар, ракета
Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці/ Полтавська ОВА, УНІАН

Друга ракета, яку випустили російські окупанти по місту Кременчук на Полтавщині 27 червня, влучила у підприємство.

Внаслідок цього постраждали дві людини, повідомляє "24 канал" із посиланням на Офіс президента.

Ракета пошкодила двоповерхове приміщення. Травми отримали двоє працівників, які були неподалік. Загиблих внаслідок влучання другої ракети немає.

Також внаслідок влучання другої ракети вибухова хвиля винесла вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу "Кремінь".

  • Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці і розбила вікна молодіжного футбольного клубу
    Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці і розбила вікна молодіжного футбольного клубу Полтавська ОВА, УНІАН
  • Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці і розбила вікна молодіжного футбольного клубу
    Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці і розбила вікна молодіжного футбольного клубу Полтавська ОВА, УНІАН
  • Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці і розбила вікна молодіжного футбольного клубу
    Друга ракета влучила у підприємство в Кременчуці і розбила вікна молодіжного футбольного клубу Полтавська ОВА, УНІАН

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами по місту Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.

Внаслідок цього загинули 18 людей, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще 36 людей вважаються безвісти зниклими. На території ТЦ продовжують працювати рятувальники, вони розбирають завали і шукають тіла загиблих.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру у Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

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