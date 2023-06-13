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"Він для них - смертельний ворог": експерт розповів, хто стоїть за Пригожиним

Марія Тупік
13 червня 2023, 16:10 оновлено 13 червня, 16:44
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За словами експерта, "Пригожина, за різною неофіційною інформацією, підтримують саме Ковальчуки".
Фесенко, Пригожин
Фесенко розкрив, хто підтримує Пригожина / Колаж Главред, фото Главред, скріншот

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, хто може стояти за ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним.

"Це пітерський клан, він різний, тому що серед вихідців з Санкт-Петербурга є різні люди, які теж між собою конкурують. Там і брати-олігархи Ротенберги, давні друзі Путіна, і Тимченко, і Сєчін, які зараз не те що в опалі, але трохи відсторонилися від Путіна. Міллер, який очолює "Газпром" або, наприклад, Бастрикін, Керівник СК РФ. Все це різні люди, але вони очолюють свої угруповання, конкурують між собою. Патрушев, до речі, зараз, думаю, друга за впливом людина в ієрархії Путіна. Він колишній керівник ФСБ, зараз-секретар Радбезу РФ, який курирує різні силові структури. І кажуть, що він ще й має зв'язки з Китаєм", - каже Фесенко.

За словами експерта, "Пригожина, за різною неофіційною інформацією, підтримують саме Ковальчуки".

"Але треба розуміти, що багато людей в інших угрупованнях проти Пригожина. Він для них - смертельний ворог. Так звана пригожинська кувалда, символ розправ поза законом, лякає російські еліти. Його сприймають як опричника Путіна, який може діяти як "беззаконня". Тобто закон йому не писаний, і це дуже помітно, тому що він на війні в Україні діє поза законом. Але, тим не менш, Путін йому це дозволяє. До того ж, у Пригожина є чимало ворогів — це губернатори Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, помірні технократи-чиновники, які теж невдоволено дивляться на Пригожина. Тому Ковальчуки його підтримують, але є і широка антипригожинська коаліція. Люди, які вважають, що Пригожин — це виклик системі, не їм особисто, а всій путінській системі. Поки він потрібен Путіну, але частина путінських еліт вважає його дуже небезпечним", - додав він.

Хто такий Володимир Фесенко

Володимир Фесенко (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "політолог року", пише Вікіпедія.

Дивіться повне інтерв'ю Володимира Фесенка для Главреда:

Вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута

Під час оборони Бахмута Збройні Сили України завдали непоправні втрати бойовикам з приватної військової компанії "Вагнер", хоча українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку. Згодом угруповання окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця. Про це 21 травня заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їх позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

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