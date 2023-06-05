Обстріляв "вагнерівців": найманці Пригожина взяли в полон підполковника РФ

За словами Пригожина, "вагнерівців" 17 травня обстріляли російські кадрові військові, коли бойовики намагалися розмінувати дорогу.

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У Пригожина заявили, що затримали російського підполковника / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок "ПВК Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманців у травні обстріляли російські військові, та опублікував відео із затриманим підполковником Збройних сил РФ, якого він звинуватив у цьому обстрілі.

Пресслужба Пригожина у Telegram опублікувала рапорт, де стверджується, що "вагнерівців" 17 травня обстріляли російські кадрові військові, коли бойовики намагалися розмінувати дорогу.

"Нами були виявлені фугаси у вигляді великої кількості пластиду, протитанкових мін і артилерійських снарядів, встановлених в керованому варіанті й виведених на позиції міністерства оборони. Після попереднього огляду група приступила до розмінування, але була змушена припинити роботи, оскільки в районі населеного пункту Семигір'я по них був відкритий вогонь зі стрілецької зброї з боку позицій міністерства оборони", - йдеться у рапорті.

відео дня

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу була виведена з ладу вантажівка найманців "Урал" прямим влучанням у двигун. Самі "вагнерівці" нібито не постраждали.

Рапорт "вагнерівця" / Фото: t.me/Prigozhin_hat

Пригожин заявляє, що бойовики взяли в полон командира російських військових. Він нібито був п'яний.

На відео затриманий представляється підполковником Романом Веневітіним, командиром 72 бригади російських військ і заявляє, що відкрив вогонь по "вагнерівцях" через особисту неприязнь. Він також зізнається, що був п'яний. Також він каже, що раніше він та його товариші по службі роззброїли групу найманців.

Журналіст Bellingcat Христо Грозєв підтвердив у Twitter, що Веневітін дійсно кадровий військовий РФ - підполковник.

Вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута

Збройні Сили України завдали непоправних втрат бойовикам з приватної військової компанії "Вагнер", хоча українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку. Згодом угруповання окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця. Про це 21 травня заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані міністерству оборони країни-агресора.

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