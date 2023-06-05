Легіон Свобода Росії запропонував Пригожину обміняти полонених: ватажок бойовиків відповів

Легіон "Свобода Росії" хоче обміняти командира 72-ї бригади ЗС РФ на кілька російських полонених.

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Бійці ЛСР запропонували Пригожину обміняти полонених / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Бійці Легіону "Свобода Росії" звернулися до керівника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина з пропозицією обміняти командира 72-ї бригади ЗС РФ Романа Веневітіна на кілька російських полонених. Відповідне відеозвернення партизани опублікували в Telegram.

"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста. Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Білгородській області", - заявив боєць ЛСР із позивним "Цезар".

Як підкреслили у Легіоні, йдеться про чесний обмін без додаткових умов. Деталі обміну буде погоджено додатково.

Водночас Російський добровольчий корпус висловив свою думку щодо заяви бійця ЛСР із позивним "Цезар".

"Усіх взятих у полон військовослужбовців ЗС РФ, бійці РДК, відповідно до обіцянок передали українській стороні. Вони будуть обміняні на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури. Якщо представник ЛСР із позивним "Цезар" має власних полонених, то він, безумовно, має право вести переговори про їх обмін", - написала пресслужба РДК.

У свою чергу власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що командир 72-ї бригади ЗС РФ підполковник Роман Вінівітін не був взятий в полон, а був затриманий і "переданий для проведення слідчих дій".

"Та й природно, нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові. Хочу звернути увагу, що за українською стороною є невеликий борг щодо кількості обмінних полонених, тож спробуємо нагадати про нього", - зазначив Пригожин.

Дивіться звернення ЛСР до Пригожина:

Ополченці Росії покликали Бєлгородського губернатора Гладкова на перемовини

4 червня Російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода Росії" опублікували заяву, в якій повідомили про те, що в Бєлгородській області взяли в полон військових країни-агресора РФ. Ополченці запропонували губернатору Бєлгородщини В'ячеславу Гладкову, щоб він приїхав до Нової Таволжанки на перемовини і пообіцяли передати йому двох полонених.

Гладкову запропонували приїхати особисто без зброї. Командир РДК Денис Капустін сказав, що приїде з представником ЛСР і полоненими.

Гладков вибухнув пропагандою на адресу ополченців Росії і заявив, що готовий з ними зустрітися на МАПП Шебекіно з 17 до 18:00.

Проте Гладков не прийшов на розмову з Російським добровольчим корпусом і Легіоном "Свобода Росії", які проводять свою операцію в регіоні. Ополченці дійшли висновку, згідно з яким з владою спілкуватися безглуздо. Полонених вони передали Україні.

Дивіться відео про те, як Росія перекине війська до Бєлгорода і влітку може втратити Крим:

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