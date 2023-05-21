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Заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута може бути спробою обдурити ЗСУ - ISW

Анна Ярославська
21 травня 2023, 07:45 оновлено 21 травня, 07:55
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Останні кілька кварталів Бахмута, які, за словами Пригожина, були захоплені, не є важливими ані з тактичної, ані з оперативної точки зору.
Заява Пригожина про вихід 'вагнерівців' з Бахмута може бути спробою обдурити ЗСУ - ISW
20 травня Пригожин заявив про захоплення Бахмута Донецької області / Колаж: Главред, фото: скріншот, Deepstate map

Заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про відхід його найманців з Бахмута може бути спробою ввести в оману сили оборони України. Крім того, слова російських окупантів про захоплення міста не мають стратегічного значення, оскільки не дозволять виснаженим силам окупантів створити плацдарм для подальших наступальних операцій. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За словами експертів, перемога Пригожина, про яку він заявляє, є чисто символічною, навіть якщо вона відповідає дійсності, йдеться у звіті ISW.

Останні кілька міських кварталів східного Бахмута, які, за словами ватажка "вагнерівців", були захоплені, не є важливими ні з тактичної, ні з оперативної точки зору. Захоплення цих кварталів у Бахмуті не дає російським військам оперативно значущої території для продовження наступальних операцій або будь-якої особливо сильної позиції, з якої можна було б захищатися від можливих українських контратак".

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Зазначається також, що сили "Вагнера" навряд чи зможуть успішно провести контрольований вихід з Бахмута.

"Вагнерівці" також навряд чи зможуть створити адекватну оборону або закріпити недавні досягнення в Бахмуті, достатні для запобігання українських контратак до 25 травня, навіть якщо заява Пригожина про виведення Вагнера відповідає дійсності.

Українські війська все ще перебувають у хромовому та Іванівському та ведуть бої з російськими військами в Бахмуті та поблизу нього.

Пригожин фактично заявив, що сили його ПВК проведуть оперативну паузу, відпочиваючи і відновлюючи боєздатність в польових тренувальних таборах в невстановлених районах, ймовірно, далеко від лінії фронту.

У ISW вважають, що заява Пригожина про намір відвести війська може бути грубою спробою ввести в оману українські війська і змусити їх провести контратаку через Бахмут.

Російське військове командування навряд чи зможе зібрати достатні сили, щоб замінити "Вагнер" в Бахмуті й утримати свої фланги в межах оголошеного Пригожиним "вікна" без передислокації російських військ з інших районів.

Російським регулярним військам, найімовірніше, все одно доведеться перекидати додаткові сили на Бахмутський напрямок, навіть якщо найманці "Вагнера" залишаться в Бахмуті.

Ситуація в Бахмуті

20 травня Пригожин заявив про "перемогу" в Бахмуті й оголосив про намір вийти з міста 25 числа цього місяця.

Заступник міністра оборони України Ганни Маляр заявила, що інформаційні вкиди ворога є ще однією спробою видати бажане за дійсне. За її словами, ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмута.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що бої в Бахмуті Донецької області тривають, армія України утримує низку будівель. Українські війська витріпали бойовиків ПВК Вагнера - угруповання близьке до знищення. Тому їхній ватажок Євген Пригожин і заявив про нібито "взяття" Бахмута і "намір" вивести своїх бойовиків з міста до 25 травня.

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