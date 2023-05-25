'Вагнерівці' виходять з Бахмута, але не всі: Пригожин залишає підмогу військовим РФ

До 1 червня найманці ПВК "Вагнер" вийдуть з міста в тилові райони. Їхні позиції займе російська окупаційна армія.

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Пригожин заявив, що 25 травня "вагнерівці" почали виходити з Бахмута / Колаж: Главред, фото: скріншот

У четвер, 25 травня, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

Позиції "вагнерівців" займуть російські військові. Пригожин заявив, що їм залишать залишки боєприпасів і сухпайок. Заяву "кухаря" Путіна опублікувала його пресслужба.

"Ми виводимо підрозділи з Бахмута. До 1 червня основна частина перебазується в тилові табори. Передаємо позиції військовим, боєкомплект, все, включаючи сухий пайок. Але якщо військовим буде важко, безумовно, ми залишимо тих, хто мав основну роль у захопленні Бахмута", - заявив Пригожин.

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Він показав двох "вагнерівців", які нібито мали основну роль в окупації міста.

"Ось це Бібер і Долик. Щойно військовим буде важко, вони встануть і перегородять шлях української армії", - заявив Пригожин і попросив їх "не ображати військових".

"Вагнерівці" Бібер і Долик залишаються в Бахмуті / скріншот

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Пригожин виводить найманців з Бахмута / скріншот

Ситуація в Бахмуті

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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