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Жданов розповів, які неприємні сюрпризи можуть чекати українські війська в Херсоні

12 листопада 2022, 17:59

Як каже військовий експерт Олег Жданов, всі повністю заміновані окупантами міські простори Херсона, можуть стати неприємним сюрпризи для ЗСУ.

Жданов, Херсон
Олег Жданов розповів, які неприємні сюпризи можуть чекати українські війська в Херсоні / Колаж фото УНІАН і Суспільне

Головними неприємними сюрпризами для ЗСУ у звільненому Херсоні будуть величезні заміновані окупантами міські простори. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Головними неприємними сюрпризами будуть великі заміновані площі. А в умовах міської забудови процес розмінування ускладнений. Нам же належить розміновувати не просто якісь площі, а будинки. Припустимо, цілком можуть бути заміновані висотні будинки, якщо росіяни влаштовували в них вогневі точки – там можуть бути міни-пастки та інші сюрпризи. Тобто належить перевірити всі поверхи, пройтися по будинках, адміністративних будівлях. Навіть заглянути в каналізаційні люки - відомо, що росіяни їх заварювали і, швидше за все, щось мінували", - підсумувала вона.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані Мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Інші новини:

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