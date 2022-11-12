"Акела промахнувся": Жданов пояснив, чим загрожує Путіну і РФ "відступ" з Херсона

Жданов пояснив, чим загрожує Путіну і РФ "відступ" з Херсона / скріншот

Втрата Херсону матиме катастрофічні наслідки для Росії. Вони будуть багатогранними.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів про три варіанти розвитку подій.

Почнеться все з російських еліт, які зрозуміють слабкість армії РФ.

"По-перше, еліта навколо Путіна зрозуміє, що армія РФ не в змозі виконувати політичні завдання. Єдиний обласний центр, який був узятий Росією, все одно довелося здати", - зазначив Жданов.

"По-друге, це підірве віру суспільства у вождя. Як говорив Шерхан в "Мауглі", "Акела промахнувся". Це дійсно так, і це вже не перебити нічим. Всі це прекрасно розуміють", - пояснив експерт.

Жданов також підкреслив, що російській пропаганді буде дуже складно виправдати "відступ" з Херсона.

"По-третє, підірвана віра в російських військових, в здатність російської армії домагатися успіху в цій війні. Якщо провал Харківської операції вони якось ще змогли розмазати, то тут буде складніше", - підсумував військовий експерт.

Херсон - це Україна

Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з Правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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