Окупанти можуть захопити Курахове: у Defense Express заявили про інший рубіж оборони ЗСУ

Зараз відомо про просування ворога на Шахтарськ, Українськ, Богоявленку.

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На фронті загострення під Курахово / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ

Головні тези Згурця:

У трьох населених пунктах різко загострилась ситуація

Окупанти можуть оточити Курахове

ЗСУ перейшли на інший рубіж оборони від Селидового

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що найближчим часом російські окупанти можуть здійснити просування із намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

"Донецький напрямок залишається найскладнішим, хоча є й інші напрямки, які дійсно викликають тривогу. Якщо говорити про Селидове, то за оптимістичними оцінками наші військові там утримують західні частини цього населеного пункту. Коли ми дивимося на мапу, то розуміємо, що зараз противник буде здійснювати подальші атакуючі дії. Якщо у ворога буде достатній запас сил та резервів, то у найближчій перспективі він може здійснювати рухи з намірами охоплення Курахового. Ми очікували, що від Селидового буде активізація окупантів на Покровськ, але скоріш зараз вони діятимуть на південь в бік Курахового", - зауважив Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За його словами, відомо про просування ворога на Шахтарськ, Українськ, Богоявленку, ці три населені пункти формують ще одну напружену ділянку.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Якщо просування загарбника від Шахтарська буде далі на північ, то це потенційні напрямки, аби уникнути боїв в самому Кураховому, оточити місто з півдня та півночі великими півдугами. Це теоретичні оцінки. Однак зараз на тактичному рівні наші війська від Селидового перейшли на інший рубіж оборони, власне це відведення українських підрозділів з кишеньки, яка формується від Гірника до Курахівки", - прокоментував Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ повернули позиції біля двох стратегічно важливих міст. Попри тиск армії країни-агресора Росії, українським військовим вдалося відновити позиції одразу на двох напрямках фронту - Торецькому та Бахмутському. Українські сили також помітили вздовж вулиці Тоболенка, що на півдні Торецька.

У ЗСУ повідомили про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. Російські військові активізували використання авіації, зокрема керованих авіаційних бомб, та атакують на різних напрямках сходу та півдня України, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках.

Стало відомо, що під Кураховим РФ почала відтягувати підбиту техніку. Окупанти, які зайшли до села Острівське, що на Курахівському напрямку, були заблоковані захисниками. Також було знищено дві ворожі групи, відправлені до населеного пункту, щоби забезпечити його особовим складом і ресурсами.

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