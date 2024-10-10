РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську і захопила Верхньокам'янське на Донбасі - ISW

7 жовтня з'явилися кадри, на яких зображено російського солдата, який піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу.

https://glavred.net/ukraine/rf-otbila-agregatnyy-zavod-v-volchanske-i-zahvatila-verhnekamenskoe-na-donbasse-isw-10603967.html Посилання скопійоване

Агрегатний завод у Вовчанську, ймовірно, знову під контролем РФ / Колаж: Главред, фото: libkos/Instagram, understandingwar.org

Російська окупаційна армія просунулася у Вовчанську на Харківщині та, ймовірно, відбила Агрегатний завод. Крім того, окупанти захопили Верхньокам'янське в Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, на яких зафіксовано російського солдата, що піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, відбили завод, вважають аналітики ISW.

Карта боїв ISW / understandingwar.org

Карта боїв ISW / understandingwar.org

У Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (на північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (на схід від Сіверська), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Верхньокам'янське.

відео дня

Російські блогери стверджують, що підрозділи російської 2-ї мотострілецької бригади захопили Григорівку і Серебрянку, і що російські війська також просунулися на північ від Верхньокам'янського і Спірного (на південний схід від Сіверська). Однак ISW не побачив підтвердження цим заявам.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часова Яр 7, 8 і 9 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах мікрорайону Жовтневий у самому Часів Яру, але ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

Карта боїв ISW / understandingwar.org

Російські війська нещодавно просунулися в південному Торецьку.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив 8 жовтня, що російські війська час від часу використовують бронетехніку під час атак під Торецьком і зосереджуються на просуванні в Торецьк з Ню-Йорка і Нелипівки (обидва на південь від Торецька).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Бої за Агрегатний завод - останні новини

Російські війська перебували в блокаді протягом кількох місяців на території агрегатного заводу у Вовчанську.

У вересні повідомлялося, що Сили оборони України змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Про це розповів командир підрозділу "Стугна" спецпідрозділу Тимура ГУР МОУ на позивний "Лінукс". За його словами, ця операція дає змогу говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою. Важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред