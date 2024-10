РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську і захопила Верхньокам'янське на Донбасі - ISW

Російська окупаційна армія просунулася у Вовчанську на Харківщині та, ймовірно, відбила Агрегатний завод. Крім того, окупанти захопили Верхньокам'янське в Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 жовтня, на яких зафіксовано російського солдата, що піднімає прапор РФ у будівлі Вовчанського агрегатного заводу, вказують на те, що російські війська, ймовірно, відбили завод, вважають аналітики ISW.

У Донецькій області російські війська нещодавно просунулися в районі Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Григорівки (на північний схід від Сіверська) і в західну частину Верхньокам'янського (на схід від Сіверська), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Верхньокам'янське.

Російські блогери стверджують, що підрозділи російської 2-ї мотострілецької бригади захопили Григорівку і Серебрянку, і що російські війська також просунулися на північ від Верхньокам'янського і Спірного (на південний схід від Сіверська). Однак ISW не побачив підтвердження цим заявам.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часова Яр 7, 8 і 9 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах мікрорайону Жовтневий у самому Часів Яру, але ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

Російські війська нещодавно просунулися в південному Торецьку.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив 8 жовтня, що російські війська час від часу використовують бронетехніку під час атак під Торецьком і зосереджуються на просуванні в Торецьк з Ню-Йорка і Нелипівки (обидва на південь від Торецька).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.