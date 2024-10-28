ЗСУ зупинили просування окупантів: де Сили оборони зайняли вигідне положення

Ворог залишається у східних районах Торецьку і не просувається далі.

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ЗСУ стабілізували ситуацію на фронті/ Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Головні тези речниці:

У Торецьку українські воїни зупинили просування росіян

Окупанти намагаються штурумувати малими групами

Збройним Силам України вдалось стабілізували ситуацію у Торецьку, просування окупантів в місті зупинено. Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За словами речниці, ворог залишається у східних районах міста і не просувається далі.

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Бобовнікової повідомила, що за сьогодні ворог в Торецьку здійснив 6 атак, поблизу Часового Яру - відбулося 9 штурмів.

"За минулий тиждень на Краматорському напрямку ворог провів 12 безрезультатних атак. Вони застосовують тактику малих штурмових груп, як і раніше. Однак кількість обстрілів з артилерії, дронів і авіації не зменшилась. Особливо що стосується авіації. Також на напрямку діють диверсійно-розвідувальні групи - це може бути навіть одна особа, дві, три, які коригують цілі й намагаються шукати слабкі місця. Подібні групи швидко виявляються і знищуються", - розповіла речниця ОТУ.

Вона зауважила, що на Сіверському напрямку росіяни днями намагались прорвати нашу оборону біля Виїмок.

За її словами, окупанти пробували штурмували малими групами, яких підвозила техніка якомога ближче до лінії бойового зіткнення, висаджувала і далі вони у пішому порядку доходили до передових позицій. І так хвилями повторювалося.

Бобовнікова зазначила, що подібні атаки закінчуються для ворога значними втратами, оскільки на Сіверському напрямку Сили оборони займають вигідніше положення.

Торецьк / Инфографика: Главред

Місто Торецьк - що про нього відомо Торецьк (до 1936 року - Щербинівка, у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Торецької міської громади, передає Вікіпедія. Місто розташоване між залізничними станціями Фенольна близько 7 км (смт. Новгородське) на лінії Костянтинівка - Ясинувата та Магдалинівка близько 1 км на лінії Костянтинівка - Микитівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомляв, що найближчим часом російські окупанти можуть здійснити просування із намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин інформував про те, що російські окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області. Він зазначив, що ворог наростив свої зусилля після захоплення Вугледара. Росіяни провели перегрупування і вклинилися в оборону на глибину взводного опорного пункту.

Як раніше писав Главред, противник активізувався на Купʼянському напрямку. За словами командира батальйону Юрія Федоренка, ворог активніше тисне в районі Глибокого на Харківщині, виконуючи завдання, поставлене ще в травні – проникнення на територію Харківської області з метою досягнення адміністративних меж Харкова.

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