Окупанти обстрілюють Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

Росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе.

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Росіяни обстрілюють Херсонську область / колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує жорстоко обстрілювати Херсонську область.

Внаслідок другого за день обстрілу Антонівки поранення отримав 29-річний чоловік. У Бургунці під обстріл потрапив чоловіка та вагітна жінка, їм надають допомогу.

"Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам", - повідомили у Херсонській ОВА в Telegram.

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Також сьогодні росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. Обійшлось без жертв та постраждалих.

Обстріл Херсона

Нагадаємо, що Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації. У МВС зазначають, що обстріл почався саме під час евакуації громадян, чиї будинки виявилися підтопленими. Внаслідок обстрілу військами РФ Херсона загинула жінка в центрі міста.

Армія РФ обстріляла човен з людьми в Херсоні. За його словами, шестеро людей, які евакуювалися з лівого берега, отримали поранення - дісталися до Херсона і були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу човна російськими окупантами біля Херсону поранення отримали 13 осіб. Серед загиблих - 74-річний чоловік, який власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь по човну.

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