"Росія як дикий звір": Дуда люто обрушився на російський режим

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв країну-агресор Росію з диким звіром, який звик постійно вживати людське м'ясо.

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Ніяк не можна російському режиму дозволити перемогти у війні проти України - Дуда / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Польський президент Анджей Дуда порівняв Росію з диким звіром, який звик їсти людське м'ясо, і закликавши зупинити російських окупантів. Про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам.

"Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, як дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, тому що він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією", — зазначив він.

Дуда підкреслив, що ніяк не можна російському режиму дозволити перемогти у війні проти України ‒ тому що інакше країна-агресор продовжить наступати.

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Польський президент переконаний, що ледь Росія прийде в себе, вона буде наступати на решту території України, а потім і на Польщу, балтійські країни і країни колишньої сфери впливу СРСР.

Допомога Польщі Україні

Після того, як війна в Україні завершиться, в Європі може переміститися центр сили. Основою для нього можуть стати Україна, Польща та інші країни Східної Європи. Таку думку висловив член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов в інтерв'ю Главреду. Після війни може утворитися новий союз, до якого увійде ряд держав.

Крім того, сенат Польщі одноголосним рішенням прийняв резолюцію про прискорений вступ України в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

У документі наголошується, що Україна у війні з РФ захищає Європу і є основною ланкою, що захищає континент від агресії зі Сходу, при цьому ключовим на її шляху в НАТО буде саміт Альянсу у Вільнюсі в липні.

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