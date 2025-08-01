Тільки приїхав поїзд і пролунали вибухи: росіяни двічі вдарили по вокзалу в Сумах

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пасажирський потяг.

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Росыяни вдарили по залызничному вокзалу в Сумах / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, Укрзалізниця

У Сумах пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили двома безпілотниками по залізничному вокзалу. Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок атаки пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків-Ужгород.

"Пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони", - написав Григоров.

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В Укрзалізниці підтвердили цю інформацію. Водночас в компанії зазначили, що потяг продовжує рух за графіком.

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