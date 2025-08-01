Тільки приїхав поїзд і пролунали вибухи: росіяни двічі вдарили по вокзалу в Сумах

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено пасажирський потяг.
У Сумах пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили двома безпілотниками по залізничному вокзалу. Про це заявив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок атаки пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків-Ужгород.
"Пасажири поїзда не постраждали, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони", - написав Григоров.
відео дня
В Укрзалізниці підтвердили цю інформацію. Водночас в компанії зазначили, що потяг продовжує рух за графіком.
Новина доповнюється...
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред