Z-патріоти накинулися на Путіна через 'мирні договори' з Україною

Путінський електорат звинувачує свого диктатора в зраді та пророкує Росії революцію.

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Володимир Путін нарвався на жорстку критику Z-патріотів / скріншот

Після того як Володимир Путін показав якісь "договори" з Україною, згідно з якими російські окупаційні війська відійшли від Києва навесні минулого року, російського диктатора жорстко розкритикували Z-патріоти.

Пропагандистські пабліки накрив напад люті. Путінський електорат обурюється з приводу того, що диктатор знову скаржиться, що його, мовляв, обдурили, звинувачує диктатора в зраді та пророкує Росії революцію. Деякі росіяни впадають в ступор від безглуздості так званої СВО.

У Мережі пишуть:

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"Ось і встало все на свої місця, наш головний зрадник - наш головний... ";

"Висновок - Путін лох, росіяни - лохи, вірною дорогою йдете, товариші!";

"Народ - не дурень все бачить і розуміє, питання лише одне як це вони будуть пояснювати всім бійцям, які воюють і повернутися? ! Ситуація дуже схожа з 1915-1916 напередодні революції в Росії... Історія мабуть нічому не вчить...";

"Цензурних слів не вистачає.... одні матюки залишилися..... для чого тоді це все? Навіщо стільки загиблих з обох сторін? Я не охранота.... просто шизію від сказаного про договір....";

"Ось реально, краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти". Всі можливості у людей були, і навіть більше - і все прос**ли! І продовжують в тому ж дусі!".

Дивіться відео - Путін знову клянчить переговори і скаржиться, що його ініціативи відправили на "звалище історії":

Переговори України та Росії

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський прокоментував питання про те, чи готовий він зустрітися і вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це може статися лише після виведення російських військ з України.

Тим часом Україна та її союзники планують саміт світових лідерів, на якому обговорюватиметься мирний план Києва щодо завершення війни. Участь країни-агресора РФ у саміті не передбачається. Про це пише американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в оточенні українського президента і європейських дипломатів.

Раніше газета WSJ писала, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною та РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

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