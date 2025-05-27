В Україні зміниться зарплата вчителів: скільки коштів нарахують 'зверху'

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- В Україні працюють над переглядом зарплат для вчителів
- Наразі вдалось знайти додаткових 12 млрд гривень
- Ця сума покриє доплати у вигляді 1000 гривень та 2000 гривень
У Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час конференції "Освіта нової України", передає кореспондент УНІАН.
За його словами, на виконання відповідної статті закону про освіту потрібно понад 300 млрд гривень.
"Безумовно, зараз, в час війни, ми не знаходимо такої суми. У бюджеті 2025 року нам вдалось у тому числі на виконання доручення президента і зусиллями премʼєр-міністра знайти 12 млрд гривень додаткових", - сказав він.
Лісовий зауважив, що ця сума покриє доплати у вигляді 1000 гривень у першому півріччі та 2000 гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя.
"Є доручення президента опрацьовувати зараз рішення підвищення заробітної плати. Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури заробітної плати, щодо виведення заробітної плати як інструменту мотивації для професійного зростання. Є ряд сценаріїв, але найдешевший сценарій починається з 40 млрд гривень додаткового фінансування. І ми з урядом працюємо над цією метою і, сподіваюсь, що ми знайдемо рішення", - підсумував міністр.
Зарплата в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, станом на 2025 рік розмір мінімальної заробітної плати в Україні залишатиметься без змін — 8 000 гривень на місяць. Важливим є те, що ця сума є до оподаткування.
Відомо, що в Україні поступово підвищуватиметься мінімальна заробітна плата. У 2028 році вона сягне 10 059 гривень.
Водночас, народний депутат Богдан Кицак говорив, що зараз підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачено через зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандуму з МВФ.
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Хто такий Оксен Лісовий?
Оксен Лісовий — український учитель, організатор освіти, член ДФТГ, доцент (2015). Міністр освіти і науки України (від 21 березня 2023), Директор Національного центру "Мала академія наук України" (2010—2023). Заслужений працівник освіти України (2021). Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012), пише Вікіпедія.
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