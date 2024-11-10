Фашизація зашкалює: у РФ вчителі наділи "патріотичні шапочки" з фольги

В акції пранкера Владислава Бохана взяли участь учителі семи шкіл Воронезької області.

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У РФ показали рівень фашизації суспільства / Колаж: Главред, фото: t.me/ula_bo

Що відомо:

Пранкер змусив вчителів у РФ вдягнути шапочки з фольги

Росвлада заявила про "патріотизм"

Вчителі з семи шкіл у Воронезькій області РФ зробили шапочки з фольги в рамках "патріотичного майстер-класу "Шолом Вітчизни".

"Розпорядження" про проведення майстер-класу від імені чиновника з "Единой России" надіслав білоруський акціоніст Владислав Бохан, пише Медуза.

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Пранкер розіслав до шкіл "розпорядження" про проведення майстер-класу від імені чиновника з регіонального відділення "Единой России", а також складену за допомогою ChatGPT інструкцію з виготовлення шапочок із фольги.

В акції взяли участь вчителі семи шкіл Воронезької області. Одна з педагогів, за словами Бохана, "вимагала диплом або сертифікат учасника".

Подробиці пранку в РФ

У підсумку завдання виконали МКОУ Бобровський освітній центр "Лідер", Крикшанська ЗОШ №3, Колодезянська ЗОШ, Нововоронезька ЗОШ №1, Архангельська ЗОШ, а також Байчурівська і Нікольська ЗОШ.

"Продовження вимірювання рівня фашизації російського суспільства на основі есе Умберто Еко "Вічний фашизм". Цього разу досліджуваним критерієм стала "одержимість змовою". За легендою, НАТО за допомогою супутників планує опромінювати російське населення електромагнітними імпульсами! А педагоги Воронезької області повинні стати на захист батьківщини і провести майстер-клас "Шолом Вітчизни" з виготовлення шапочок із фольги", - написав Бохан.

Реакція міносвіти Воронезької області

Міністерство освіти Воронезької області похвалило вчителів, які за завданням Бохана зробили шапочки з фольги, за "патріотичний настрій"

У Telegram відомства повідомляють, що міністерство "вивчає" ситуацію з пранком над учителями. Чиновники наголосили, що співробітникам шкіл, які брали участь в акції, уже нагадали "правила інформаційної безпеки".

Що таке пранк Розіграш - жарт з метою обдурити кого-небудь, поставити кого-небудь у дурне, смішне становище, змусивши повірити у що-небудь вигадане. Жартівливий трюк, часто за участю будь-якого фізичного засобу, за якого "жертву" ставлять у незручне або невигідне становище, пише Вікіпедія.

"З одного боку, педагоги вкотре продемонстрували свій патріотичний настрій, високу старанність і креативний підхід до будь-якого завдання. З іншого - звичайно, розчарувало, що вони не змогли відрізнити справжню партійну ініціативу від недоречного жарту", - додали у відомстві.

Дивіться відео - у РФ вчителі вдягнули "патріотичні шапочки" з фольги:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що прем'єр Італії наговорила російським пранкерам багато зайвого про Україну. Розмова з російськими коміками в Мелоні відбулася ще у вересні - напередодні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляв раніше Главред, у ЗСУ відповіли на фейк окупантів. Лінія зіткнення стабілізована, ворог не має просування, розповіла Анастасія Бобовнікова.

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