Через ефективну роботу ЗСУ: РФ зменшує кількість обстрілів на Харківщині

Зараз росіяни найчастіше завдають ударів керованими авіабомбами та Іскандерами, каже Синєгубов.

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РФ зменшує кількість обстрілів на Харківщині / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот з відео, flickr

Влада Харківщини продовжує фіксувати зниження інтенсивності обстрілів області зі сторони країни-агресорки Росії. Про це повідомив голова ОДА Олег Синєгубов.

"Ми фіксуємо кожного дня різке зменшення ударів керованими авіабомбами, але все одно під ударами може бути саме місто Харків та прикордоння. Раніше було від 30 до 60 ударів за добу, а наразі їх не більше 10", - сказав він.

Синєгубов підкреслив, що це - наслідок ефективної роботи Сил оборони.

відео дня

Він також додав, що зараз росіяни найчастіше завдають ударів керованими авіабомбами та Іскандерами.

За його словами, для прикордонних та безпосередньо фронтових територій планують посилювати вимоги комендантської години - для того, щоб Силам оборони ніщо не заважало ефективно виконувати завдання.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Ситуація в Харківській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні військ ЗСУ "Харків", російські загарбники на Харківському напрямку продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Однак, операція в Курській області значно вплинула на ситуацію на Харківському напрямку фронту. Зокрема, росіяни почали менше застосовувати артилерійське озброєння для ударів по позиціях Сил оборони.

Раніше також повідомлялось, що Росія перекидає додаткові сили з Луганської області на Харківщину, посилює бойові пости та засоби зв'язку.

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