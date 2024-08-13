УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ "покришили" окупантів на Харківщині: комбат розкрив катастрофічні втрати РФ

Руслана Заклінська
13 серпня 2024, 20:56
414
Росія шукає нові резерви, щоб тримати відмітку бойових дій на рівні "високоінтенсивних", розповів Юрій Федоренко.
ЗСУ 'покришили' окупантів на Харківщині: комбат розкрив катастрофічні втрати РФ
На Харківщині ЗСУ знищили 80% техніки / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, 37 окрема бригада морської піхоти

На Харківському напрямку українські захисники завдали серйозного удару російським окупантам. Ворог втратив близько 80% своєї бронетехніки під час спроби штурму позицій ЗСУ. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Ми-Україна".

Федоренко уточнив, що лише його батальйон знищив три танки та дві бойові машини піхоти окупантів завдяки ефективному використанню безпілотників та тісній координації з іншими підрозділами. Він додав, що, незважаючи на значні втрати, російське командування не відмовилося від планів у Харківській області.

"Завдання противнику керівництво не відміняло, амбіції по Харківській області залишаються, тому, не зважаючи на подекуди брак живої сили, противник намагається шукати нові резерви і тримати відмітку бойових дій на рівні "високоінтенсивних", - зазначив комбат.

відео дня

Противник штурмує комбінуючи легкоброньовану і броньовану техніку з високомобільними транспортними засобами - баггі та мотоциклами. Також часто застосовується тактика пішого накопичення сил.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, у Торецьку та його околицях тривають важкі бої, зокрема в Північному та Залізному. Пресофіцер 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян зазначив, що зросла кількість диверсійних груп окупантів, які проникають у місто, але українські військові ефективно виявляють та знищують їх.

Ситуація в селищі Нью-Йорк на Донеччині залишається складною, тривають вуличні бої. Росіяни знаходять нові шляхи для наступу, а ситуація змінюється кілька разів на день, розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.

Як повідомляв Главред, російські війська окупували три села в Донецькій області: Лисичне, Іванівку та Свиридонівку. Вони також просунулися в напрямку Гродівки, Костянтинівки, Невельського, а також біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. ЗСУ, в свою чергу, відкинули окупантів на підступах до Стельмахівки у Луганській області, повідомили аналітики DeepState.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Федоренко Харківська область війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

22:48 Україна
Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область: у Литві зробили важливу заяву

Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область: у Литві зробили важливу заяву

22:31 Україна
Заборони та обмеження: Кабмін придумав покарання тим, хто не оновив дані в ТЦК

Заборони та обмеження: Кабмін придумав покарання тим, хто не оновив дані в ТЦК

20:57 Війна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду 5757

Путін одразу поверне території під Курськом: у США дали диктатору одну пораду

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна 2925

Військові не справляються: довірене лице Кремля заговорив про приниження Путіна

Бунт проти Путіна: експерт натякнув, хто може очолити новий заколот у РФ 1976

Бунт проти Путіна: експерт натякнув, хто може очолити новий заколот у РФ

Це ще не кінець: у РФ у паніці заговорили про ще один наступ ЗСУ 1837

Це ще не кінець: у РФ у паніці заговорили про ще один наступ ЗСУ

Останні новини

22:48

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Рлександр Мигуля

22:33

"Не може людина": відомий артист розповів чи повернеться Дзідзьо

22:31

Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область: у Литві зробили важливу заяву

22:20

Посилення заходів безпеки: в Москві бояться українських ДРГ

21:44

Стримувати не будуть: Мусієнко сказав, чи з'являться "загадкові загони" в БілорусіВідео

Пожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській областіПожежа на Запорізькій АЕС. Як РФ вирішила відволікти світ від боїв у Курській області
21:39

У Росії вже заговорили, хто керуватиме Курщиною після перемоги ЗСУ

21:07

РФ вивела частину військ з півдня України для оборони Курщини – Politico

21:07

Дуже точний тест на характер: зображення, яке розповість про вас усе

21:03

До 500 відмовників із Петербурга "запакували" у літак на Курськ: що відбувається

Реклама
20:57

Заборони та обмеження: Кабмін придумав покарання тим, хто не оновив дані в ТЦК

20:56

ЗСУ "покришили" окупантів на Харківщині: комбат розкрив катастрофічні втрати РФ

20:46

Відомий співак розповів, як змусив дружину ревнувати та ледь не зламав стосунки

20:04

"Це велика авантюра": у NYT описали наслідки для України від операції на Курщині

19:47

Пілоти США для України: тут не без "підводних каменів"Погляд

19:41

Прекрасно знають, що на них чекає: якою буде доля "кадировців" у РФ після провалу під КурськомВідео

19:29

ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині: Зеленський розкрив деталі операції

19:08

Дощі закінчуються: коли в Україну повернеться сильна спека

19:06

Наступ набирає обертів: ЗСУ розширюють плацдарм на Курщині - BILD

19:05

Путіністка Лариса Доліна задонатила 180 млн рублів бійцям ЗСУ - всі подробиці

18:35

Лимон заховався серед яблук і грушок: тільки геній його знайде за 5 секунд

Реклама
18:33

В одному з регіонів України вже розсилають повістки поштою: у ТЦК прокоментували

18:29

Сирський обвів Герасимова навколо пальця: експерт про операцію ЗСУ під Курськом

18:26

"Три базові ефекти": названо головну мету наступу ЗСУ в Курській області

18:08

Росіяни захопили три села на Донеччині: в DeepState показали, де просунувся ворог

17:59

Як обраниця Пономарьова відреагувала на новину про його роман з Марією Яремчук - подробиці

17:52

Жінка зробила тест ДНК для розваги, але раптово викрила жахливий секрет своєї сім’ї

17:39

У мережі з'явився трейлер фільму "Мирні люди", куди увійшли перехоплені СБУ розмови росіянВідео

17:32

Не з цегли: з чого насправді будуть будинки в США - матеріали здивуютьВідео

17:30

Путіністку Долину обдурили шахраї на мільйони та тепер виганяють із дому

17:29

Можемо піти і далі Курська: Росія не має особливих резервів, щоб нас зупиняти - депутат

17:28

Курськ, Донбас і хитрі плани росіянПогляд

17:17

Навіть малі дози небезпечні: алкоголь підвищує ризик раку у літніх людей - дослідження

17:07

Неслухняне пухнасте волосся: що робити, щоб була шикарна укладкаВідео

17:01

Таких на Землі немає: вчені знайшли на Марсі океани води, але є нюанс

17:00

Втомилася від їхніх витівок: хвора Кейт Міддлтон відмежувалась від Меган і Гаррі

16:43

Під Курськом - нестача солдатів: Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію

16:39

Трамп продовжує вірити у можливість перемовин із ПутінимВідеоблоги

16:37

Як правильно – рАзом чи разОм: дуже багато людей постійно роблять таку помилкуВідео

16:27

Російський Іл-20 отримав "на горіхи": Варшава підіймала в небо F-16 - причина

16:25

Любитель "ядерного кийка" Медведєв верещить через бої під Курськом: до Києва і далі

Реклама
16:21

Найкращий метод зберігання огірків: будуть свіжими до 19 днів

16:18

Просування "повним ходом": нові відео бійців ЗСУ з Курської областіВідео

16:14

РФ проривається до Торецька, у міській забудові - бої: в ЗСУ розкрили критичну ситуацію

16:03

Надя Дорофєєва розповіла про своє зникнення на тлі чуток про вагітність

15:59

"Путіна скинуть покидьки з фронту": Мусієнко описав сценарій падіння глави КремляВідео

15:49

Потрібні лише 2 речі: як назавжди позбутись від бур'янів без сапки

15:16

Сюрприз для Росії: боєць ЗСУ зняв відео за 20 км від Курської АЕСВідео

15:10

4 найбільш невдачливі знаки зодіаку, яким загрожують грошові втрати

15:05

"Офіційно": путіністку Машу Распутіну жорстко покарають у РФ - причина

15:01

Від ненависті до любові: Харчишин відповів на чутки про роман з Соколовою

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти