ЗСУ 'покришили' окупантів на Харківщині: комбат розкрив катастрофічні втрати РФ

На Харківському напрямку українські захисники завдали серйозного удару російським окупантам. Ворог втратив близько 80% своєї бронетехніки під час спроби штурму позицій ЗСУ. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Ми-Україна".
Федоренко уточнив, що лише його батальйон знищив три танки та дві бойові машини піхоти окупантів завдяки ефективному використанню безпілотників та тісній координації з іншими підрозділами. Він додав, що, незважаючи на значні втрати, російське командування не відмовилося від планів у Харківській області.
"Завдання противнику керівництво не відміняло, амбіції по Харківській області залишаються, тому, не зважаючи на подекуди брак живої сили, противник намагається шукати нові резерви і тримати відмітку бойових дій на рівні "високоінтенсивних", - зазначив комбат.відео дня
Противник штурмує комбінуючи легкоброньовану і броньовану техніку з високомобільними транспортними засобами - баггі та мотоциклами. Також часто застосовується тактика пішого накопичення сил.
Хто такий Юрій Федоренко?
Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.
9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Нагадаємо, у Торецьку та його околицях тривають важкі бої, зокрема в Північному та Залізному. Пресофіцер 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян зазначив, що зросла кількість диверсійних груп окупантів, які проникають у місто, але українські військові ефективно виявляють та знищують їх.
Ситуація в селищі Нью-Йорк на Донеччині залишається складною, тривають вуличні бої. Росіяни знаходять нові шляхи для наступу, а ситуація змінюється кілька разів на день, розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.
Як повідомляв Главред, російські війська окупували три села в Донецькій області: Лисичне, Іванівку та Свиридонівку. Вони також просунулися в напрямку Гродівки, Костянтинівки, Невельського, а також біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. ЗСУ, в свою чергу, відкинули окупантів на підступах до Стельмахівки у Луганській області, повідомили аналітики DeepState.
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