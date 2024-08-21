Сили оборони перейшли в контрнаступ на Харківщині і вибили ворога: деталі операції

Українські військові, використовуючи особливості ландшафту в Харківській області змушують ворога переходити до оборони, зазначив офіцер Нацгвардії.

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Силам оборони вдалося вибити ворога з позицій, які він раніше захопив / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині, за результатами якої українським військовим вдалось вибити росіян із раніше захоплених ними позицій. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Він зазначив, що на Харківщині бойові дії не припиняються, проте зараз ворог займається ротацією, поповнюючи особовий склад та техніку через значні втрати.

"В зоні відповідальності 4-ї бригади "Рубіж" противник не здійснював активних штурмових дій. Росіяни постійно ведуть повітряну розвідку та мінують прилеглі території", - зауважив Черняк. відео дня

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ підкреслив, що Сили оборони України ефективно використовують ресурси та переваги місцевого ландшафту, що дозволяє успішно відбивати атаки противника та змушувати його переходити до оборони.

"Зокрема, кілька днів тому на напрямку, де стоїть бригада, були проведені успішні контрнаступальні дії, завдяки яким вдалося вибити ворога з позицій, які він раніше захопив. Це свідчить про силу та впевненість українських воїнів на цьому напрямку", - наголосив Черняк.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що відомо про бригаду НГУ "Рубіж" 4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), відома також як Бригада швидкого реагування НГУ "Рубіж" — з'єднання Національної гвардії України прямого підпорядкування, що перебуває у високій бойовій готовності. Бригада створена за стандартами НАТО, ключовою відмінністю є експертне забезпечення, високоякісний відбір бійців і технічне оснащення. Дислокована у смт Гостомель Київської області. Бригада є бойовою одиницею, структура та управління якої побудовані на зразок армійських підрозділів передових країн світу. Для тактичного планування застосовується американська модель прийняття рішень. У рамках кампанії "Гвардія наступу" отримала назву "Рубіж", повідомляє Вікіпедія.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, операція в Курській області суттєво вплинула на ситуацію на Харківському напрямку фронту. Зокрема, російські сили зменшили використання артилерії для обстрілів позицій Сил оборони. Про це розповів командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади з позивним "Дід".

Водночас російські окупаційні війська готуються до штурму Вовчанська, перегрупувавши штурмові загони, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків" у Telegram.

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив про зниження інтенсивності обстрілів Харківщини з боку Росії, підкресливши, що це є результатом ефективної роботи Сил оборони.

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