На Харківщині РФ перекидає резерви: у ЗСУ назвали напрямок нового штурму

Російські загарбники на Харківському напрямку продовжують атакувати позиції Сил оборони.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

У Харківській області три бойові зіткнення з російськими загарбниками: два в районі Вовчанська і одне біля Тихого.

Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні військ ЗСУ "Харків", російські загарбники на Харківському напрямку продовжують атакувати позиції Сил оборони.

"У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв'язку", - зазначили українські захисники. відео дня

Вони підкреслюють, що в районі з північного заходу від Тихого противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

Уточнюється, що протягом 11 серпня відбулося 5 бойових зіткнень, під час яких ворог завдав 32 удари дронами-камікадзе та здійснив 365 обстрілів позицій Сил оборони України.

Від початку доби тривають 3 бойові зіткнення: 2 у районі Вовчанська та 1 на північний захід від Тихого, повідомили в ОТУ "Харків" і додали, що минулої доби ворог на Харківському напрямку втратив (знищеними та пораненими) 93 особи.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Також знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів:

11 артилерійських систем;

12 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки;

20 БпЛА.

Ситуація на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони України. Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ може відкрити нову "гарячу точку" в Харківській області. Окупанти агресора Росії можуть спробувати розширити фронт на півночі Харківської області, стверджують аналітики Інституту вивчення війни.

Як повідомлялося раніше, наступ на Харківщині загрожує для РФ катастрофою, пише Bild. Окупанти не досягли своїх "цілей" і тепер їм доводиться перекидати на північ області війська з інших напрямків. У росіян дефіцит військової техніки, а Сили оборони завдають по ворожих військах болючих ударів.

/ Главред

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