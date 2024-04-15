Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомо

Упродовж доби армія РФ обстріляла Донецьку область 1934 рази. Окупанти били по житлових кварталах з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.

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Окупанти завдали ракетного удару по Донецькій області / Колаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Вранці в понеділок, 15 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Слов'янська в Донецькій області. Пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Як повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях, місто обстріляли близько сьомої години ранку.

"Ракета. Влучання у центральну частину, вул. Поштова. Пошкоджено багатоповерхівки", - сказав він.

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У місті – величезні вирви, пошкоджені багатоповерхівки. Але на щастя обійшлося без постраждалих.

Дивіться відео - Вадим Лях розвповів про обстріл Слов'янська:

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін розповів у Telegram про ситуацію в області.

Покровський район. В Очеретиному одна людина загинула і двоє - поранені, пошкоджено дві багатоповерхівки.

"Красногорівка зазнала авіаудару, під артобстрілами Катеринівка та Єлизаветівка. Під ракетний удар потрапили околиці Покровська", - йдеться в повідомленні.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка та Терни. Зранку ворог обстріляв Слов'янськ - пошкоджено дві багатоповерхівки. Під вогнем - села Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено два будинки та інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці - три будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 14 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджено два будинки та дві нежитлові споруди.

"Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 59 осіб, зокрема 3 дитини", - повідомив Філашкін.

У поліції Донецької області повідомили, що впродовж доби армія РФ обстріляла регіон 1934 рази. Окупанти били по житлових кварталах з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.

"Під ударом перебували 7 населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Пошкоджено 63 цивільні об'єкти: 30 житлових будинків, три навчальні заклади, 6 господарських споруд, 14 автомобілів, сільгосптехніку.

Авіаудар росія завдала по Очеретиному. Загинула жінка, ще двоє цивільних травмовані. Пошкоджено три п'ятиповерхівки.

По Котлиному окупанти вдарили ракетою (бомбою) "Грім-Е1" - пошкоджено 15 приватних будинків.

Що відбувається в Часовому Яру - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїй окупаційній армії захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія РФ не зможе виконати завдання із захоплення міста, проте зайти в східний район в окупантів вийде. Водночас нестача артилерії та засобів ППО у ЗСУ дасть змогу загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста, ніж під час наступу на Авдіївку і Бахмут.

Експерти DeepState повідомили 15 квітня, що російські окупанти просунулися біля Часового Яру і Новобахмутівки Донецької області.

Аналітики зазначили, що бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське і Красногорівка Донецької області.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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