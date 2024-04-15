УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомо

Анна Ярославська
15 квітня 2024, 11:35
Упродовж доби армія РФ обстріляла Донецьку область 1934 рази. Окупанти били по житлових кварталах з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.
Ракетний удар по Донецькій області
Окупанти завдали ракетного удару по Донецькій області / Колаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin

Вранці в понеділок, 15 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Слов'янська в Донецькій області. Пошкоджено житлові багатоповерхівки.

Як повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях, місто обстріляли близько сьомої години ранку.

"Ракета. Влучання у центральну частину, вул. Поштова. Пошкоджено багатоповерхівки", - сказав він.

відео дня

У місті – величезні вирви, пошкоджені багатоповерхівки. Але на щастя обійшлося без постраждалих.

Дивіться відео - Вадим Лях розвповів про обстріл Слов'янська:

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомо

Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін розповів у Telegram про ситуацію в області.

Покровський район. В Очеретиному одна людина загинула і двоє - поранені, пошкоджено дві багатоповерхівки.

"Красногорівка зазнала авіаудару, під артобстрілами Катеринівка та Єлизаветівка. Під ракетний удар потрапили околиці Покровська", - йдеться в повідомленні.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка та Терни. Зранку ворог обстріляв Слов'янськ - пошкоджено дві багатоповерхівки. Під вогнем - села Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено два будинки та інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці - три будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено 14 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджено два будинки та дві нежитлові споруди.

"Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 59 осіб, зокрема 3 дитини", - повідомив Філашкін.

  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp
  • Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня
    Обстріл Донецької області російськими окупантами 15 квітня Фото: t.me/VadymFilashkin, facebook.com/don.gunp

У поліції Донецької області повідомили, що впродовж доби армія РФ обстріляла регіон 1934 рази. Окупанти били по житлових кварталах з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.

"Під ударом перебували 7 населених пунктів: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Пошкоджено 63 цивільні об'єкти: 30 житлових будинків, три навчальні заклади, 6 господарських споруд, 14 автомобілів, сільгосптехніку.

Авіаудар росія завдала по Очеретиному. Загинула жінка, ще двоє цивільних травмовані. Пошкоджено три п'ятиповерхівки.

По Котлиному окупанти вдарили ракетою (бомбою) "Грім-Е1" - пошкоджено 15 приватних будинків.

Що відбувається в Часовому Яру - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїй окупаційній армії захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія РФ не зможе виконати завдання із захоплення міста, проте зайти в східний район в окупантів вийде. Водночас нестача артилерії та засобів ППО у ЗСУ дасть змогу загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста, ніж під час наступу на Авдіївку і Бахмут.

Експерти DeepState повідомили 15 квітня, що російські окупанти просунулися біля Часового Яру і Новобахмутівки Донецької області.

Аналітики зазначили, що бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське і Красногорівка Донецької області.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Слов'янськ новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

13:23 Світ
У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

13:00 Україна
РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

12:30 Україна
Всі головні новини

Популярне

На Ісуса схожий : Влад Яма кардинально змінив імідж і відростив довге волосся 6096

"На Ісуса схожий": Влад Яма кардинально змінив імідж і відростив довге волосся

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв 4416

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль 3934

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося 3504

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

Останні новини

13:25

Чим очистити дно сковорідки і каструлі - товстий шар нагару відвалиться на очах

13:23

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

13:21

Аллі Пугачовій - 75: що Примадонна говорить про війну в Україні та росіян

13:00

У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

12:42

Полуниця буде свіжою весь тиждень: геніальний спосіб зберігання ягід

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
12:30

РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

12:30

"РФ скрізь робить сіру зону": експерт спрогнозував, до чого готуватися харків'янам

12:26

Полковник СБУ пояснив, чому Путін в обстрілі Харкова повторює помилку Гітлера

11:58

Макс Барських потрапив в епіцентр масованої атаки на Ізраїль - що з артистом

Реклама
11:42

Сяятиме, як з магазину: як почистити срібло в домашніх умовахВідео

11:35

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомоФотоВідео

11:30

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:24

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 17-річною донькою, яка з нею не живе

10:58

"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

10:58

Чемпіон-путініст влаштував істерику через "свавілля" МОК перед Олімпіадою-2024

10:51

Грози, мокрий сніг і заморозки до -4: в Україну йде потужний циклон

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Кроликам - ризик втратити все, Мавпам - неймовірна удача

10:09

"Вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розсварив республіканців у США

10:02

Чому не можна їсти гарячий хліб: причина, яку знають одиниці

09:55

Церковне свято 16 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучениць

Реклама
09:45

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

09:31

Дістануть ЧФ РФ у будь-якій точці Чорного моря: у СБУ розповіли, як модернізували Sea Baby

09:30

Як змінилися ціни на продукти в Україні: що подорожчало, а що - подешевшало

08:48

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

08:47

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння

08:14

Окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

08:14

У Раді розповіли, чи замінить електронний кабінет похід до військкомату

07:34

У Байдена розповіли, що потрібно для схвалення допомоги Україні

06:46

РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня: в ISW оцінили амбіції окупантів

06:03

Захід боїться Росії, але не ІрануПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 12 секунд знайти магніт

04:05

РФ націлилася на три великі міста: названо напрямок нового удару ворога

03:32

Передача Україні додаткових систем ППО: ексрадник глави ОП назвав терміни

03:00

8000$ за ніч: принца Гаррі та Меган Маркл "підловили" в цікавому місці

02:00

До 20 тисяч грн: стало відомо, за скільки продають квитки на "Євробачення-2024"

01:20

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

00:26

Влітку на РФ у Криму чекає "спекотний курортний сезон": у ГУР і СБУ зробили заяву

14 квітня, неділя
23:48

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

23:00

Чи буде велика війна між Іраном та Ізраїлем: у Байдена зробили прогноз

22:09

Війська РФ просуваються: адмірал США розкрив плани Путіна і закликав допомогти Україні

Реклама
21:50

Становище стає важким: Зеленський назвав "найгарячішу" точку на фронті

21:37

Війна Ізраїлю та Ірану: чого чекати УкраїніПогляд

21:05

"Ситуація напружена": Умеров назвав напрямок нового штурму РФ на сході

20:19

Конгрес США проголосує допомогу Україні цього тижня, але є умова - Bloomberg

20:04

РФ вдарила ракетами по двох областях: що відомо про поранених і "прильоти"Фото

19:23

Станеться справжнє диво: що потрібно зробити 15 квітня - прикмети

19:11

Допомога на $60 млрд: у Конгресі дали надію стосовно термінів щодо пакета для України

18:57

Існує три сценарії завершення війни, більшість Україну не влаштовує - військовий

18:45

На Україну насувається хвиля грозових дощів: де лютуватиме негода

18:44

Бадоєв уперше за чотири роки зібрав родину: показав фото дорослих дітей

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти