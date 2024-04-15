Окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні не коментував інформацію про можливі успіхи ЗС РФ у Донецькій області.

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Армія РФ просунулася біля Часового Яру / Колаж: Главред, фото: Новини Донбасу, МО РФ

Російські окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки Донецької області. Про це повідомили експерти DeepState 15 квітня.

"Ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки", - ідеться у повідомленні в Telegram.

Аналітики зазначили, що бої тривають у районі населених пунктів Бердичі, Старомайорське та Красногорівка Донецької області.

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Війна в Україні - карта / Deep State

Зазначимо, Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні не коментував інформацію про можливі успіхи ЗС РФ у Донецькій області.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Наступ РФ на Часів Яр - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії поставило завдання своїй окупаційній армії захопити Часів Яр у Донецькій області до 9 травня.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що армія РФ не зможе виконати завдання із захоплення міста, проте зайти в східний район в окупантів вийде. При цьому нестача артилерії та засобів ППО у ЗСУ дасть змогу загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста, ніж під час наступу на Авдіївку і Бахмут.

10 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин заявив, що окупантів немає в Часовому Яру і його околицях, місто повністю під контролем Сил оборони України.

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