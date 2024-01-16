Окупанти вдарили по центру Харкова: є постраждалі

Ворожа армія завдала ракетного удару по центральному району міста Харкова.

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Окупанти вдарили по центру Харкова / колаж: Главред, фото: ДСНС, Pexels

Сьогодні вночі, 16 січня, солдати ворожої армії атакували Харків і завдали удару ракетами по центру міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

О 21:43 Терехов повідомив про те, що в місті лунають вибухи і попросив жителів міста пройти в укриття.

Трохи пізніше, о 22: 03 він написав, що удари були здійснені по центру міста. Туди, де немає військової інфраструктури і де знаходяться тільки житлові будинки.

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"Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури. ДСНС вже працюють на місцях прильотів. Є інформація про постраждалих", - повідомив мер.

О 22: 06 голова Харківської ОВА додав, що попередньо ворожа армія вдарила по місту ракетами С-300. Вибухи пошкодили цивільну житлову інфраструктуру. На місці працюють медики.

"Окупанти вдарили по Харкову двома ракетами. Попередньо - С-300. Є пошкодження житлової цивільної інфраструктури. На цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан - легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучень", - повідомив Олег Синєгубов.

О 22:38 голова Харківської ОВА надав оновлену інформацію.

"Окупанти вдарили по житловій інфраструктурі в центрі Харкова, пошкоджено багатоповерхові будинки. 43-річну жінку госпіталізували у важкому стані. Ще десять людей - в легкому і середньому станах. Медики продовжують огляд постраждалих", - сказав він.

Оновлення 22:52: кількість постраждалих зросла до 16. Дві жінки - у важкому стані.

Удари по Харкову

Нагадаємо, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Росіяни пізно ввечері 7 січня атакували місто ракетами. Про це заявив мер міста Ігор Терехов. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про існування загрози застосування ворожого балістичного озброєння.

Пізніше, 10 січня, російські окупанти знову атакували Харків. Ворог вдарив по обласному центру балістикою. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Харкові.

Після цього стало відомо, що в результаті обстрілу 11 людей постраждали, серед них - журналісти турецького видання. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram, що дві російські ракети вдарили по готелю в центрі Харкова.

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