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Загроза для Харкова: в ЗСУ відреагували на інформацію про новий наступ Росії

Юрій Берендій
6 січня 2024, 17:22оновлено 6 січня, 18:26
В ЗСУ прокоментували інформацію американського Інстиуту вивчення війни щодо підготовки російським командуванням масованого наступу під Куп'янськом.
Загроза для Харкова: в ЗСУ відреагували на інформацію про новий наступ Росії
В ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Росіяни з жовтня проводять активні штурмові дії на Куп'янському напрямку з метою прорвали оборони Сил оборони України, однак до цього часу їм не вдалось досягти значних результатів. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Насправді ситуація там дещо інша. Противник на Куп'янському напрямку намагається штурмувати з жовтня. Якихось успіхів на цьому напрямку в російських окупантів немає. Там відбуваються щоденні штурми", - пояснив Фітьо.

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Він додав, що головним завданням росіян на цьому напрямку є захоплення населеного пункту Синьківка. Лише протягом минулої доби на цьому напрямку було відбито 7 атак противника.

"У порівнянні з попередніми даними активність дещо знизилася. спостерігаємо за ворогом, але якихось успіхів на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки немає, тож харків'яни можуть бути спокійними. Якихось скупчень військ ми не спостерігаємо", - зазначив він.

Фітьо відзначив, що на цьому напрямку противник не досягав успіхів протягом понад 3 місяців.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, британське видання The Telegraph повідомило 4 січня, що неназване джерело, "близьке" до українських військових, стверджує, що російські війська можуть розпочати "наземний наступ" вже 15 січня.

В ГУР заявили про те, що російські окупанти накопичили певну кількість сил і засобів на Куп'янському напрямку. Однак не можна з упевненістю сказати, що їхній наступ відбудеться конкретно 15 січня. Росіяни вже намагалися проводити операції в цьому районі, але без успіху.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що російські війська не зосереджуються в Харківській області, а також зауважив, що інтенсивність російських атак на Куп'янському напрямку знизилася за останні три дні через погані погодні умови.

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