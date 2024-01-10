Горять машини і зруйнована будівля: росіяни вдарили ракетами по Харкову

Російські окупанти атакували Харків. У місті пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по обласному центру балістикою. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.
Мер міста Ігор Терехов зазначив, що росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Харкові.
"Висока ймовірність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", - писав Терехов.
Дивіться відео з вибухами в Харкові:
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти атакували місто ракетами С-300. Ворог вдарив по Київському району міста. За його даними постраждали мінімум 9 людей, однак кількість може збільшитись.
За даними поліції, серед постраждалих двоє людей перебувають у важкому стані.
Дивіться відео з місця "прильоту" по Харкову:
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
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