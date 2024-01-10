Горять машини і зруйнована будівля: росіяни вдарили ракетами по Харкову

Внаслідок обстрілу постраждали мінімум 9 людей, їх кількість може збільшитись.

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Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Харків. У місті пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по обласному центру балістикою. Про це повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вдарили ракетами по Харкову / фото: скріншот

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що росіяни вдарили по цивільному об'єкту в Харкові.

"Висока ймовірність жертв серед людей, що в ньому знаходилися. На парковці поряд з обʼєктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали усі відповідні служби", - писав Терехов.

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Росіяни вдарили ракетами по Харкову / фото: скріншот

Дивіться відео з вибухами в Харкові:

Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі / фото: скріншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти атакували місто ракетами С-300. Ворог вдарив по Київському району міста. За його даними постраждали мінімум 9 людей, однак кількість може збільшитись.

Росіяни вдарили ракетами по Харкову / фото: скріншот

За даними поліції, серед постраждалих двоє людей перебувають у важкому стані.

Дивіться відео з місця "прильоту" по Харкову:

Росіяни вдарили по Харкову, є постраждалі / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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