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Генерал РФ на борту і "диво-зброя" України: Данілов про деталі знищення А-50

Олексій Тесля
16 січня 2024, 20:10
Олексій Данилов розповів про те, чим могли уразити літаки А-50 та Іл-22.
Данилов
Олексій Данілов розповів подробиці знищення російського літака А-50 / Колаж: Главред, Фото: rnbo.gov.ua, mil.ru

Ураження над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22 можна вважати другою найважливішою подією після потоплення крейсера "Москва", заявив секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

"Повірте, "на болотах" зараз "виття"стоїть страшне, тому що вони навіть уявити собі не могли, що у нас є здатності робити такі речі", - підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Секретар РНБО також повідомив подробиці щодо знищення ворожих літаків: "Є попередня інформація, що на борту перебував один з генералів Російської Федерації, але вона потребує уточнення. Якщо так буде, то вони базувалися саме на тому аеродромі, з якого періодично вилітають ці бомбардувальники, які знищують наших дітей та інфраструктуру. Однак підкреслю ще раз, що треба мати уточнення цієї інформації".

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Чим могли вдарити по літаках А-50 і Іл-22 РФ

Співрозмовник також прокоментував інформацію про те, чим могли уразити літаки А-50 і Іл-22.

"Я можу тільки сказати - тим, чим треба. Ви бачите, що маємо можливості. Я не можу зараз підкреслювати, якими засобами ураження це було зроблено. Однак моя ранкова розмова з генералом Лисюком не можу сказати, що вразила або здивувала мене, але було дуже приємно. Операція готувалася в абсолютно закритому режимі, вона виявилася вдалою", - говорить він.

Разом з тим секретар РНБО не підтвердив інформацію про те, що літаки РФ могли підбити за допомогою переданих Україні F-16.

"Я думаю, що ні. Це точно не F-16. З F-16 ще треба нам трохи почекати. Ви знаєте, що процес зараз йде, він непростий, складна техніка. Наші військові роблять все можливе і неможливе для того, щоб якомога швидше оволодіти цією технікою. Я можу сказати, що успіхи є і вони дуже-дуже потужні", - додав Данілов.

Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ

Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї.

Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені. Російський літак А-50 був збитий, його екіпаж загинув, розповіло джерело, знайоме з ситуацією.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.

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РНБО військовий літак Олексій Данілов війна Росії та України
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